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    Получится ли открытой встреча в Минске?

    «Динамо» Минск — «Локомотив». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Локомотив»
    Антон Ландер
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Локомотив». Матч пройдет на «Минск Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 19:10 мск. Прогноз на «Динамо» Минск — «Локомотив».
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    Хоккей. КХЛ 24 Ноября 2020 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 19:10 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Динамо» Минск

    После 27 сыгранных матчей белорусская команда имеет 32 балла на своем счету. В турнирной таблице Западной конференции она находится на пятой позиции.

    Последний раз «Динамо» Минск встречалось с «Локомотивом» 1 ноября. Тогда в Ярославле «зубры» были разгромлены (1:4). Но затем белорусы добыли четыре победы кряду.

    После паузы на матчи сборных подопечные Крэйга Вудкрофта разгромили «Сибирь» (6:0). А затем в Хабаровске его команда победила «Амур» (2:1). Еще в одной гостевой встрече клуб из Минска раскатал «Барыс» (4:1).

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    Затем на своем льду «Динамо» Минск принимало «Сочи». В родных стенах «зубры» выиграли в дополнительное время (3:2). А 21 ноября команда Вудкрофта крупно влетела ЦСКА (1:5).

    «Локомотив»

    Приняв участие в 27 встречах регулярного сезона, ярославский клуб заработал 38 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда сейчас занимает третье место.

    В шести поединках в ноябре «Локомотив» проиграл трижды в основное время. Но в тех матчах «железнодорожники» бились с серьезными соперниками. А в начале месяца «Локо» разгромил «Динамо» Минск (4:1).

    После небольшой паузы на Евротур подопечные Андрея Скабелки раскатали дома «Барыс» (7:2). В следующем поединке ярославцы потерпели поражение от «Автомобилиста» (1:2).

    Затем «Локомотив» проиграл ЦСКА (1:3) и крупно влетел «Йокериту» (1:4). А выпутаться из серии поражений «Локо» помогла домашняя встреча с «Динамо» Рига (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Минск в предстоящей игре букмекеры дают коэффициент 3.56, на ничью — 4.30, а на победу «Локомотива» — 1.85.

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    В родных стенах белорусская команда будет пытаться взять реванш у «Локо» за разгромное поражение в начале месяца. Однако в последнее время у «зубров» дела складываются не очень в поединках с топами.

    На своем льду подопечные Вудкрофта постараются забросить парочку шайб в ворота гостей, но ярославцы смогут дать не менее достойный ответ. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.65. 0

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    «Динамо» Минск — «Локомотив». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Минск — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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