«Локомотив» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «Арене-2000» 12 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Автомобилист».

«Локомотив»

Хоккейный клуб из Ярославля в 23 матчах регулярного первенства сумел заработать 36 очков, что позволяет ему находиться в тройке лидеров Западной конференции.

В октябре «Локомотив» шел уверенно. В девяти встречах подряд команда Андрея Скабелки никому не уступила. В заключительных матчах беспроигрышного отрезка «Локо» разгромил «Нефтехимик» (5:1) и «Салават Юлаев» (5:0).

Но любая серия рано или поздно прерывается. Дотянуть до десяти игр без осечек «железнодорожникам» не удалось из-за поражения от «Автомобилиста» в овертайме 28 октября (0:1).

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После этого матча «Локомотив» еще трижды вышел на лед. Во всех трех встречах команда из Ярославля победила. Подопечные Андрея Скабелки одолели «Динамо» Москва (3:2), «Динамо» Минск (4:1) и «Барыс» (7:2).

«Автомобилист»

Команда из Екатеринбурга находится в тройке сильнейших в Восточной конференции. В 22 играх она набрала 33 очка. Пока от «Ак Барса», идущего первым, «Авто» отстает на 3 балла.

Пять из семи последних матчей «Автомобилиста» прошли на выезде. В этих поединках екатеринбуржцы трижды выиграли. Сперва команда одолела «Витязь» (4:3) и «Торпедо» по буллитам (2:2, 3:2).

А затем было поражение от «Северстали» (1:2). В двух следующих гостевых матчах подопечные Билла Питерса разгромили «Нефтехимик» (5:2) и крупно влетели «Авангарду» (3:6).

В первом за полмесяца домашнем поединке «Автомобилист» в дополнительное время одержал верх над «Локомотивом» (1:0). В следующем матче на своем льду «Авто» раскатало «Динамо» Рига (7:2).

Прогноз и ставка

Победа «Локомотива» в предстоящем поединке оценивается в 2.03, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Автомобилиста» — 3.12.

В последней очной встрече забивные команды сыграли слабо в атаке и выдали низовой результат. Однако в грядущем матче ситуация должна измениться.

Оба клуба сейчас играет неплохо и стремятся навязать борьбу за лидерство в своих конференциях. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.68. 0