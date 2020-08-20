«Сент-Луис» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 20 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Сент-Луис» сыграет с «Ванкувером». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 20 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Ванкувер».

«Сент-Луис»

Возобновление сезона в НХЛ началось для команды из Сент-Луиса, штат Миссури, с разгромного поражения от «Чикаго» (0:4).

Неудачная полоса коллектива Крейга Беруби продолжилась и в групповом раунде 1/4 Запада, где «Сент-Луис» проиграл «Колорадо» (1:2) и «Вегасу» (4:6).

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А 9 августа «ноты» потерпели поражение от «Далласа» по буллитам (1:1, 0:1). В стартовых поединках Кубка Стэнли против «Ванкувера» эта команда также сыграла плохо.

Сперва «Сент-Луис» уступил в основное время (2:5), а затем и в дополнительное (3:4). Но в двух следующих матчах «ноты» победили «Ванкувер» в овертайме (3:2) и в ходе трех периодов (3:1).

«Ванкувер»

Канадский клуб из провинции Британская Колумбия встретился в предсезонке с «Виннипегом» и был разгромлен «воздушной армией» со счетом 1:4.

Поражением для «Ванкувера» закончилась и игра с «Миннесотой» в плей-офф (0:3), но позже «Накс» сумели дважды победить в основное время (4:3; 3:0).

В заключительном поединке с «Миннесотой» подопечные Трэвиса Грина были сильнее в овертайме (4:3). А плей-офф Кубка Стэнли канадцы начали с крупной победы над «Сент-Луисом» (5:2).

Позже «Ванкувер» выиграл в дополнительное время (4:3), а затем и сам влетел «нотам» в добавочном периоде (2:3). Четвертый матч серии «Накс» также провалили (1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Сент-Луиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.38, а на победу «Ванкувера» — 3.02.

«Ванкувер», который вел в серии 2:0, позволил «Сент-Луису» восстановить равенство — 2:2. Теперь соперники будут биться за лидерство и проведут результативный матч. Наши прогноз и ставка — гол в каждом периоде с коэффициентом 1.65. 0