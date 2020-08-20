ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Рубин»Хвичи не хватило. Мастерство Нобоа продлила безвыигрышную серию Слуцкого «Краснодар» — «Арсенал» Гол мечты Галицкого. «Краснодар» одержал стильную победу Лаутаро Мартинес«Эль Торо» пронзил «Шахтер». «Интер» уверенно вышел в финал Лиги Европы
  • 23:53
    • ПСЖ разгромил «Лейпциг» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
  • 21:56
    • «Краснодар» взял верх над тульским «Арсеналом»
  • 21:46
    • Бартомеу: Если ничего не случится, тренером «Барселоны» будет Куман
  • 22:33
    • Президент «Барселоны» не собирается покидать свой пост
  • 20:57
    • «Тамбов» в меньшинстве одолел «Химки»
  • 17:58
    • «Барселона» уволила спортивного директора
  • 20:00
    • «Сочи» вырвал победу у «Рубина»
    Все новости спорта

    Как часто соперники будут забивать в пятом матче?

    «Сент-Луис» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 20 августа 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Ванкувер Кэнакс
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Ванкувер»
    Элиас Петтерссон
    В матче плей-офф Кубка Стэнли «Сент-Луис» сыграет с «Ванкувером». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 20 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Ванкувер».
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 20 Августа 2020 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 05:30 Ванкувер Ванкувер
  • Кубок Стэнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Сент-Луис»

    Возобновление сезона в НХЛ началось для команды из Сент-Луиса, штат Миссури, с разгромного поражения от «Чикаго» (0:4).

    Неудачная полоса коллектива Крейга Беруби продолжилась и в групповом раунде 1/4 Запада, где «Сент-Луис» проиграл «Колорадо» (1:2) и «Вегасу» (4:6).

    Все прогнозы на хоккей

    А 9 августа «ноты» потерпели поражение от «Далласа» по буллитам (1:1, 0:1). В стартовых поединках Кубка Стэнли против «Ванкувера» эта команда также сыграла плохо.

    Сперва «Сент-Луис» уступил в основное время (2:5), а затем и в дополнительное (3:4). Но в двух следующих матчах «ноты» победили «Ванкувер» в овертайме (3:2) и в ходе трех периодов (3:1).

    «Ванкувер»

    Канадский клуб из провинции Британская Колумбия встретился в предсезонке с «Виннипегом» и был разгромлен «воздушной армией» со счетом 1:4.

  • НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Ванкувером», «Тампа» в третий раз обыграла «Коламбус»
  • 18 августа прошли четыре матча первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли
  • Вчера

    • Поражением для «Ванкувера» закончилась и игра с «Миннесотой» в плей-офф (0:3), но позже «Накс» сумели дважды победить в основное время (4:3; 3:0).

    В заключительном поединке с «Миннесотой» подопечные Трэвиса Грина были сильнее в овертайме (4:3). А плей-офф Кубка Стэнли канадцы начали с крупной победы над «Сент-Луисом» (5:2).

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 22 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    Позже «Ванкувер» выиграл в дополнительное время (4:3), а затем и сам влетел «нотам» в добавочном периоде (2:3). Четвертый матч серии «Накс» также провалили (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сент-Луиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.38, а на победу «Ванкувера» — 3.02.

    «Ванкувер», который вел в серии 2:0, позволил «Сент-Луису» восстановить равенство — 2:2. Теперь соперники будут биться за лидерство и проведут результативный матч. Наши прогноз и ставка — гол в каждом периоде с коэффициентом 1.65. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Шаньдун Лунэн — Хэнань Цзянье
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Шанхай Шэньхуа — Гуанчжоу Фули
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уфа — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ахмат — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — Слован Братислава
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Будучность — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ференцварош — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Рахим Стерлинг
  • Тактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
    • 11:26 16/08/2020     Юлиан Нагельсман
  • Отсутствие Вернера — не проблема для Нагельсмана. «РБ Лейпциг» — в полуфинале ЛЧ
    • 15:01 14/08/2020     Эрик Максим Шупо-Мотинг и Неймар
  • Неочевидный герой. Шупо-Мотинг вывел парижан в полуфинал Лиги чемпионов
    • 14:01 13/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Сент-Луис» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 20 августа 2020 года. Прогноз на «Сент-Луис» — «Ванкувер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры