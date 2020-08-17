«Ванкувер» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 17 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Ванкувер» сыграет с «Сент-Луисом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 17 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Сент-Луис».

«Ванкувер»

Коллектив из Канады, провинция Британская Колумбия, перед началом официальных матчей сразился в предсезонке с «Виннипегом» и потерпел поражение со счетом 1:4.

Следующая игра в плей-офф серии также закончилась для «Ванкувера» неудачно. В ней подопечные Трэвиса Грина оказались слабее «Миннесоты» (0:3).

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Затем «Накс» дважды победили «Минни» в основное время (4:3; 3:0), а 8 августа они выиграли серию, одолев соперника в овертайме (5:4).

13 числа текущего месяца «Ванкувер» провел первый матч в плей-офф Кубка Стэнли, в котором он разгромил «Сент-Луис» (5:2). Во втором поединке команда Трэвиса Грина была сильнее в дополнительное время (4:3).

«Сент-Луис»

Свой предсезонный матч команда из Сент-Луиса, штат Миссури, проиграла «Чикаго» 30 июля, влетев «Би-хокс» всухую (0:4).

Полоса невезений продолжилась для «Сент-Луиса» и в групповом раунде, где подопечные Крейга Беруби заняли последнее место в посеве 1/4 Запада.

В первых двух матчах группы «ноты» уступили в основное время «Колорадо» (1:2) и «Вегасу» (4:6), а позже они по буллитам влетели «Далласу» (1:1, 0:1).

13 августа «Сент-Луис» впервые сразился с «Виннипегом» в Кубке Стэнли и проиграл (2:5). Через 2 дня «ноты» оказались слабее в дополнительное время (3:4).

Прогноз и ставка

На победу «Ванкувера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.98, на ничью — 4.20, а на победу «Сент-Луиса» — 2.21.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.72. 0