«Даллас» — «Калгари». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч НХЛ 14 августа 2020 года

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Даллас» сыграет с «Калгари». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 14 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Калгари».

«Даллас»

После рестарта НХЛ команда из Далласа, штат Техас, сыграла с «Нэшвиллом». В этом предсезонном поединке она проиграла всухую (0:2).

С 4 по 9 августа «Даллас» провел три встречи в рамках группового этапа. В них подопечные Рика Боунесса набрали 2 очка и заняли третье место в посеве 1/4 Запада.

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В первом матче «шерифы» сыграли с «Вегасом» и потерпели поражение со счетом 3:5. Через пару дней техасцы были разгромлены «Колорадо» (0:4).

Единственная победа в группе была добыта «Далласом» в поединке с «Сент-Луисом» по буллитам (1:1, 1:0). В стартовой встрече плей-офф Кубка Стэнли «шерифы» уступили «Калгари» (2:3).

«Калгари»

Коллектив из Канады, провинция Альберта, сыграл в своем контрольном матче 29 июля. В этом поединке команда оказалась слабее «Эдмонтона» (1:4).

В серии плей-офф «Калгари» встретился с «Виннипегом». В четырех матчах «огоньки» трижды выиграли и 1 раз уступили.

В первом сражении подопечные Джеффа Уорда разгромили соперников (4:1), однако на следующий день «Флэймз» и сами потерпели поражение (2:3).

Две последние игры серии закончились для «Калгари» крупными победами (6:2; 4:0). А в стартовом поединке плей-офф Кубка Стэнли команда Уорда разобралась с «Далласом» (3:2).

Прогноз и ставка

Победа «Далласа» во второй встрече серии оценивается в 2.52, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.18, а на победу «Калгари» — 2.57.

В прошлом поединке «шерифы» бились достойно, но все равно проиграли. В следующем матче канадский клуб не позволит себе серьезных проколов в обороне и попытается повести в серии с двойным преимуществом. Наши прогноз и ставка — победа «Калгари» в матче за 2.00. 0