ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андреа ПирлоОриентируясь на Зидана. Почему «Ювентус» назначил Пирло? Эвер БанегаЛебединая песня Банеги, супергерой Траоре и другие события Лиги Европы «Рубин» — «Локомотив»Судейские скандалы продолжаются. Бенефис Слуцкого затмил результат матча в Казани
  • 23:57
    • ПСЖ вырвал победу у «Аталанты» и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов
  • 00:14
    • В Белоруссии задержан нападающий БАТЭ
  • 22:33
    • «Бостон» в овертайме победил «Каролину»
  • 21:58
    • Судья Казарцев завершил проверку на полиграфе
  • 21:42
    • ЦСКА и «Уфа» согласовали трансфер нападающего
  • 21:28
    • Назначены арбитры на второй тур РПЛ
  • 20:20
    • «Крылья Советов» обыграли «СКА-Хабаровск», «Нижний Новгород» потерпел первое поражение
    Все новости спорта

    Удвоит ли «Калгари» преимущество в серии?

    «Даллас» — «Калгари». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч НХЛ 14 августа 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Калгари Флэймз
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Калгари»
    «Калгари»
    В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Даллас» сыграет с «Калгари». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 14 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Калгари».
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 14 Августа 2020 года
    Даллас
  • Кубок Стэнли
    •  Даллас 05:30 Калгари Калгари
  • Кубок Стэнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    «Даллас»

    После рестарта НХЛ команда из Далласа, штат Техас, сыграла с «Нэшвиллом». В этом предсезонном поединке она проиграла всухую (0:2).

    С 4 по 9 августа «Даллас» провел три встречи в рамках группового этапа. В них подопечные Рика Боунесса набрали 2 очка и заняли третье место в посеве 1/4 Запада.

    Все прогнозы на хоккей

    В первом матче «шерифы» сыграли с «Вегасом» и потерпели поражение со счетом 3:5. Через пару дней техасцы были разгромлены «Колорадо» (0:4).

    Единственная победа в группе была добыта «Далласом» в поединке с «Сент-Луисом» по буллитам (1:1, 1:0). В стартовой встрече плей-офф Кубка Стэнли «шерифы» уступили «Калгари» (2:3).

    «Калгари»

    Коллектив из Канады, провинция Альберта, сыграл в своем контрольном матче 29 июля. В этом поединке команда оказалась слабее «Эдмонтона» (1:4).

  • НХЛ. Пять овертаймов «Тампы» и «Коламбуса», голы Гурьянова и Радулова
  • За океаном стартовал первый раунд Кубка Стэнли
  • Вчера

    • В серии плей-офф «Калгари» встретился с «Виннипегом». В четырех матчах «огоньки» трижды выиграли и 1 раз уступили.

    В первом сражении подопечные Джеффа Уорда разгромили соперников (4:1), однако на следующий день «Флэймз» и сами потерпели поражение (2:3).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru

    Две последние игры серии закончились для «Калгари» крупными победами (6:2; 4:0). А в стартовом поединке плей-офф Кубка Стэнли команда Уорда разобралась с «Далласом» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Далласа» во второй встрече серии оценивается в 2.52, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.18, а на победу «Калгари» — 2.57.

    В прошлом поединке «шерифы» бились достойно, но все равно проиграли. В следующем матче канадский клуб не позволит себе серьезных проколов в обороне и попытается повести в серии с двойным преимуществом. Наши прогноз и ставка — победа «Калгари» в матче за 2.00. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аякс — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лейпциг — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Сочи»
  • Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»
    • 02:23 10/08/2020     Криштиану Роналду
  • Судейский хаос, Роналду в истории и успешное возвращение Депая
    • 14:40 08/08/2020     Пауло Дибала
  • Трансферный дайджест. 4-10 августа
    • 21:12 10/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Даллас» — «Калгари». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч НХЛ 14 августа 2020 года. Прогноз на «Даллас» — «Калгари». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры