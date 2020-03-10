«Автомобилист» — «Сибирь». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 10 марта 2020 года

В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Сибирь». Матч состоится 10 марта на «Уралец-Арене». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Сибирь».

«Автомобилист»

Екатеринбургский коллектив финишировал четвертым в турнирной таблице Восточной конференции. За 62 матча регулярного первенства команда заработала 78 очков.

В трех последних встречах сезона КХЛ «Автомобилист» одержал три победы. Подопечные Андрея Мартемьянова переиграли «Сибирь» (3:1), «Авангард» (4:2) и «Ак Барс» (3:0).

В следующих трех поединках в рамках четвертьфинала конференций «Авто» потерпело поражения от «Сибири». В домашних матчах екатеринбуржцы уступили в основное время (0:2) и в овертайме (0:1).

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6 марта «Автомобилист» в гостях влетел «снеговикам» в добавочном периоде (3:4). Но 8 числа подопечные Мартемьянова разгромили соперников (5:1).

«Сибирь»

Команда, которая расположена в Новосибирске, сумела замкнуть пятерку сильнейших в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 74 балла.

Две заключительные встречи регулярного чемпионата «Сибирь» провела дома. В родных стенах подопечные Николая Заварухина одолели «Металлург» Мг (4:1) и «Динамо» Рига (4:2).

Старт плей-офф КХЛ получился для «снеговиков» удачным. Представители Новосибирска на выезде дважды одержали верх над «Автомобилистом» — 2:0 в основное время и 1:0 в дополнительное.

6 марта «Сибирь» в родных стенах переиграла «Авто» в овертайме (4:3). Но 8 числа коллектив Николая Заварухина был разгромлен клубом из Екатеринбурга со счетом 1:5.

Прогноз

На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,72, на ничью — 4,30, а на победу «Сибири» — 4,46.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Сибири» больше 1,5 с коэффициентом 1,97. 0