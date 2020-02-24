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    «Анахайм» — «Вегас». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 24 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Анахайм» — «Вегас»
    Девин Шор
    В очередной игре НХЛ «Анахайм» будет принимать «Вегас». Матч состоится 24 февраля на арене «Хонда Центр». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Вегас».
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    Хоккей. НХЛ 24 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.98
  • Ставка!
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    «Анахайм»

    Коллектив, который расположен в штате Калифорния, на данном этапе регулярного первенства идет предпоследним в таблице Тихоокеанского дивизиона с 55 очками в запасе.

    7 и 8 февраля «Анахайм» проиграл два выездных матча, сделав это в дополнительное время. Сперва «кряквы» уступили «Монреалю» (2:3), после чего они оказались слабее «Торонто» (4:5).

    9 числа подопечные Далласа Икинса победили «Баффало» (3:2), а затем в родных стенах «могучие утки» крупно влетели «Калгари» (0:6).

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    17 февраля «Анахайм» в гостях разгромил «Ванкувер» (5:1), однако, в следующих трех встречах «птицы» потерпели поражения от «Калгари» (4:6), «Флориды» (1:4) и «Колорадо» (0:1).

    «Вегас»

    На данном этапе турнира дела у клуба из штата Невада обстоят замечательно. Команда из Лас-Вегаса сумела выйти на первое место в таблице Тихоокеанского дивизиона с 74 очками в запасе.

    Совсем недавно подопечные Питера Дебура огорчили своих болельщиков двумя поражениями подряд. 9 февраля «Вегас» по буллитам оказался слабее «Каролины» (5:5, 0:2).

    Несколькими днями позже «золотые отбросы» всухую проиграли «Миннесоте» (0:4). Но с тех пор клуб из Лас-Вегаса больше никому не уступает.

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    14 числа «Вегас» в дополнительное время взял верх над «Сент-Луисом» (6:5), после чего коллектив из штата Невада одолел «Айлендерс» (1:0), «Вашингтон» (3:2), «Тампу-Бэй» (5:3) и «Флориду» (5:3).

    Прогноз

    На победу «Анахайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,18, на ничью — 4,24, а на победу «Вегаса» — 2,02.

    Несмотря на то что «кряквы» будут играть дома, их форма не позволит отобрать очки у клуба из Лас-Вегаса, который сейчас набрал уверенный ход. Наш прогноз — победа «Вегаса» в матче с коэффициентом 1,60. 0

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