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    Игра в «Большом» пройдет с высокой результативностью

    «Сочи» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 22 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Сочи» — «Торпедо»
    Дрю Шор
    В очередной игре КХЛ «Сочи» будет принимать «Торпедо». Матч состоится 22 февраля в ледовом дворце «Большой». Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Сочи» — «Торпедо».
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    Хоккей. КХЛ 22 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Сочи»

    В турнирной таблице Западной конференции сочинская команда находится на одну строчку ниже «Торпедо». С 57 баллами в активе она занимает девятое место.

    Февральские выступления «Сочи» начал с яркого поединка у себя дома. В ледовом дворце «Большой» хозяева одолели «Витязь» с минимальным преимуществом (5:4).

    Но уже в следующем матче подопечные Александра Андриевского в добавочном периоде уступили «богатырям» (1:2). Чуть позже «леопарды» по буллитам справились с «Сибирью» (2:2, 3:2).

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    15 февраля «Сочи» оказался слабее «Барыса» (2:3), а затем эта команда потерпела поражение от «Салавата Юлаева» (0:2). В последнем матче «леопарды» в овертайме взяли верх над «Витязем» (3:2).

    «Торпедо»

    Представители Нижнего Новгорода занимают последнее место в зоне плей-офф таблицы Западной конференции. В 60 матчах регулярки они заработали 61 очко.

    1 февраля «Торпедо» удалось прервать свою неудачную серию из четырех поражений. В тот день подопечные Дэвида Немировски дома разнесли «Северсталь» (5:0).

    Но затем «автозаводцы» вновь начали терять баллы. Сперва в Москве нижегородцы были разгромлены ЦСКА (1:4), после чего они в родных стенах не справились со СКА (2:3).

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    15 февраля «Торпедо» проиграло «Амуру» (2:5), а чуть позже «волжане» взяли верх над «Спартаком» (3:2). В последнем поединке этот клуб уступил СКА в овертайме (2:3).

    Прогноз

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,54, на ничью — 3,98, а на победу «Торпедо» — 2,44.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,71. 0

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    «Сочи» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч КХЛ 22 февраля 2020 года. Прогноз на «Сочи» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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