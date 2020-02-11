«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч НХЛ 11 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Айлендерс». Матч состоится 11 февраля на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Айлендерс».

«Вашингтон»

Команда из столицы США находится на втором месте в таблице Востока и лидирует в своем дивизионе. За 57 поединков регулярки она набрала 80 очков.

14 января «Вашингтон» у себя дома всухую победил «Каролину» (2:0). С этого матча начался отрезок без поражений, который состоял из четырех игр.

В других встречах подопечные Тодда Рирдена одолели «Нью-Джерси» (5:2), «Айлендерс» (6:4) и «Монреаль» (4:2). Но 30 января «Кэпс» дома не справились с «Нэшвиллом» (4:5).

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В февральских поединках «Вашингтон» разобрался с «Оттавой» (5:3), оказался слабее «Питтсбурга» (3:4), взял верх над «Лос-Анджелесом» (2:4) и был разгромлен «Филадельфией» (2:7).

«Айлендерс»

Нью-Йоркский клуб из Бруклина занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея 68 очков. Эта команда опережает преследователей на 1 балл.

Ближе к концу января подопечные Барри Троца пережили отрезок из трех поражений, который начался с домашнего поединка против «Рейнджерс» (2:3).

После этого «Айлендерс» проиграл «Вашингтону» (4:6) и «Каролине» по буллитам (1:1, 2:3). Но 22 января «Айлс» сумели взять реванш у «Рейнджерс» (4:2).

1 февраля клуб из Нью-Йорка в овертайме оказался слабее «Ванкувера» (3:4), а чуть позже в добавочном периоде он победил «Даллас» (4:3). Затем «Айлендерс» взял верх над «Лос-Анджелесом» (5:3) и оказался слабее «Тампы» (1:3).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в грядущем поединке букмекеры предлагают котировку 1,97, а на ничью — 4,54, а на победу «Айлендерс» — 3,13.

На «Капитал Уан Арене» мотивированный клуб из Нью-Йорка может воспользоваться слабыми сторонами «Кэпс», которые сейчас выступают нестабильно. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Айлендерс» больше 2 с коэффициентом 1,54. 0