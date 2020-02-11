ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Выход команд из-под трибунного помещенияТриллер в Дохе. «Ростов» и «Локомотив» выдали лучший поединок на турнире в Катаре Маурицио Сарри«Ювентус» переживает распад команды Россия — ЧехияВ секунде от успеха. Сборная России увозит из Швеции три поражения
  • 11:57
    • Тульский «Арсенал» пытается подписать Кокорина
  • 10:04
    • Шестеркин — вторая звезда дня в НХЛ
  • 07:45
    • Шестеркин установил два клубных рекорда «Рейнджерс»
  • 01:26
    • ПСЖ обыграл «Лион», продлив серию побед до пяти матчей
  • 01:11
    • «Барселона» на выезде обыграла «Бетис»
  • 00:46
    • «Интер» одержал волевую победу в миланском дерби
  • 22:28
    • «Сельта» вырвала победу у «Севильи»
    Все новости спорта

    Удастся ли «Айлс» обыграть вратаря «Кэпс»?

    «Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч НХЛ 11 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз на «Вашингтон» — «Айлендерс»
    Джонни Бойчак
    В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Айлендерс». Матч состоится 11 февраля на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Айлендерс».

    «Вашингтон»

    Команда из столицы США находится на втором месте в таблице Востока и лидирует в своем дивизионе. За 57 поединков регулярки она набрала 80 очков.

    14 января «Вашингтон» у себя дома всухую победил «Каролину» (2:0). С этого матча начался отрезок без поражений, который состоял из четырех игр.

    В других встречах подопечные Тодда Рирдена одолели «Нью-Джерси» (5:2), «Айлендерс» (6:4) и «Монреаль» (4:2). Но 30 января «Кэпс» дома не справились с «Нэшвиллом» (4:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    В февральских поединках «Вашингтон» разобрался с «Оттавой» (5:3), оказался слабее «Питтсбурга» (3:4), взял верх над «Лос-Анджелесом» (2:4) и был разгромлен «Филадельфией» (2:7).

    «Айлендерс»

    Нью-Йоркский клуб из Бруклина занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея 68 очков. Эта команда опережает преследователей на 1 балл.

    Ближе к концу января подопечные Барри Троца пережили отрезок из трех поражений, который начался с домашнего поединка против «Рейнджерс» (2:3).

    После этого «Айлендерс» проиграл «Вашингтону» (4:6) и «Каролине» по буллитам (1:1, 2:3). Но 22 января «Айлс» сумели взять реванш у «Рейнджерс» (4:2).

    3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    1 февраля клуб из Нью-Йорка в овертайме оказался слабее «Ванкувера» (3:4), а чуть позже в добавочном периоде он победил «Даллас» (4:3). Затем «Айлендерс» взял верх над «Лос-Анджелесом» (5:3) и оказался слабее «Тампы» (1:3).

    Прогноз

    На победу «Вашингтона» в грядущем поединке букмекеры предлагают котировку 1,97, а на ничью — 4,54, а на победу «Айлендерс» — 3,13.

    На «Капитал Уан Арене» мотивированный клуб из Нью-Йорка может воспользоваться слабыми сторонами «Кэпс», которые сейчас выступают нестабильно. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Айлендерс» больше 2 с коэффициентом 1,54. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    4.41
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Филадельфия — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Монреаль — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Чарльтон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  4.75
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Суонси — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.34
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Завтра в 22:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бельфор — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 22:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Павел Мамаев
  • «Ростов» заиграл. Мамаев идеально вписался в команду Карпина
    • 23:18 04/02/2020     «Барселона» вылетела из Кубка Испании
  • «Барселона» начала проветривать грязное белье на публике
    • 21:30 07/02/2020     Роберт Левандовски
  • Кто в Европе забивает чаще всех?
    • Вчера в 14:29
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч НХЛ 11 февраля 2020 года . Прогноз на «Вашингтон» — «Айлендерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.54
    Тоже интересно
    Роберт Левандовски Футбол Кто в Европе забивает чаще всех?Рейтинг топ-бомбардиров из пяти ведущих чемпионатов Европы Вчера в 14:290
  • 08:05
    • «Юта» вырвала победу у «Хьюстона», «Атланта» переиграла «Нью-Йорк»
  • 12:58
    • Экс-игрок «Спартака» станет гендиректором «Црвены Звезды»
  • 12:44
    • Кике Сетьен: Мне очень понравилась игра «Барселоны» в матче с «Бетисом»
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. 42 сэйва Шестеркина и гол Панарина, три очка КоннораОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля 07:300
  • Экспресс дня

  • Будут ли у «Ренна» сложности с «Бельфором»?
  • 3.34
    •
  • 12:31
    • Ортега ведет переговоры о поединке с Магомедшариповым
  • 12:14
    • Голкипер «Аякса» согласился перейти в «Челси»
  • 11:41
    • «Бавария» планирует летом купить форварда «Ливерпуля»
    «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» одолел «Гранаду», «Осасуна» проиграла «Реалу», «Барса» победила «Бетис»Обзор матчей 23 тура Примеры 02:000
  • 11:25
    • Для Месси не будет проблемой выступать в АПЛ, считает Кака
  • 09:50
    • «Уфа» подписала хавбека сборной Узбекистана
  • 09:33
    • Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие