«Баффало» — «Оттава». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч НХЛ 29 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Баффало» будет принимать «Оттаву». Матч состоится 29 января на арене «КиБанк Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Оттава».

«Баффало»

Команда из штата Нью-Йорк находится на пятом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 51 баллом на счету. От зоны плей-офф этот клуб отстает на 10 пунктов.

В недавних шести матчах «Сэбс» трижды победили и столько же раз проиграли. Исходы всех поединков были решены в основное время.

10 января «Баффало» получил пять шайб от «Сент-Луиса» (1:5), а на следующий день «мечи» уступили с крупным счетом «Ванкуверу» (3:6).

Все прогнозы на НХЛ

В трех других встречах подопечные Ральфа Крюгера уверенно разобрались с «Детройтом» (5:1), «Вегасом» (4:2) и «Далласом» (4:1). А в последнем матче «Сэбс» оказались слабее «Нэшвилла» (1:2).

«Оттава»

Канадский клуб, который находится в провинции Онтарио, сейчас идет седьмым в турнирной таблице Атлантического дивизиона. За 49 матчей команда набрала всего 43 балла.

С 30 декабря по 17 января «Оттава» не могла победить в течение девяти поединков. Все началось с потери очков в овертайме в игре с «Нью-Джерси» (3:4).

После этого «Сенс» потерпели поражения от «Питтсбурга» (2:5), «Флориды» (3:6), «Тампы-Бэй» (3:5) и «Вашингтона» (1:6). 11 января команда Ди Джея Смита уступила «Детройту» по буллитам (2:2, 0:1).

Затем «Оттава» проиграла в добавочном периоде «Монреалю» (1:2) и «Чикаго» (2:3). А в основное время она не справилась с «Вегасом» (2:4). 18 января «Сенс» добыли долгожданную победу над «Калгари» (5:2), но затем канадцы оказались слабее «Нью-Джерси» по буллитам (3:3, 0:2).

Прогноз

На победу «Баффало» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,83, на ничью — 4,50, а на победу «Оттавы» — 3,50.

Сейчас канадцы переживают не самый удачный отрезок сезона. Домашняя встреча с «Сенс» должна помочь «мечам» немного улучшить свое турнирное положение. Наш прогноз — «Баффало» не проиграет и тотал больше 4,5 за 1,82. 0