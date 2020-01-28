«Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 28 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Торпедо». Матч состоится 28 января на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Торпедо».

«Динамо» Москва

Столичная команда на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. За 52 поединка москвичи заработали 67 баллов.

В последних встречах динамовцы выступают не очень удачно. Подопечные Владимира Крикунова победили в двух из недавних шести матчей.

После разгромного поражения от ЦСКА (1:4) «Динамо» Москва в гостях одержало верх над «Салаватом Юлаевым» (4:3). А затем в овертайме бело-голубые уступили СКА (1:2).

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16 января московская команда оказалась слабее «Торпедо» (4:6). Через несколько дней она дома не справилась с «Ак Барсом» (0:2). В последнем поединке «Динамо» Москва разобралось с «Витязем» (3:1).

«Торпедо»

В своих 52 поединках регулярного первенства представители Нижнего Новгорода смогли заработать 56 очков, что позволяет им идти седьмыми в таблице Западной конференции.

11 января «Торпедо» отправилось в Нижнекамск, где сразилось с «Нефтехимиком». В этом матче гости проиграли со счетом 2:4.

После поражения от «нефтяников» «автозаводцы» смогли провести небольшой отрезок из трех побед. Сперва в овертайме «волжане» одолели «Сочи» (2:1), а затем они разобрались с «Динамо» Москва (6:4) и «Локомотивом» (3:1).

24 января «Торпедо» на «Нагорном» потерпело поражение от «Металлурга» Мг (1:3). Потерей очков завершилась и встреча со СКА (3:4).

Прогноз

На победу московского «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,88, на ничью — 4,40, а на победу «Торпедо» — 3,40.

На своей арене бело-голубые хотели бы взять реванш у «Торпедо» за недавнее поражение. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,62. 0