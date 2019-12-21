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    «Нью-Джерси» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч НХЛ 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Нью-Джерси» — «Вашингтон»
    Йеспер Братт
    В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 21 декабря на арене «Пруденшал Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси» — «Вашингтон».
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    Хоккей. НХЛ 21 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Нью-Джерси»

    После 33 поединков регулярного чемпионата клуб из Ньюарка имеет на своем счету 27 очков, вследствие чего этот коллектив находится внизу таблицы Столичного дивизиона.

    Совсем недавно болельщики команды были свидетелями серии без побед, которая составила 7 матчей. Началась она с поражения всухую от «Рейнджерс» (0:4).

    Затем «Нью-Джерси» был опозорен «Баффало» (1:7), а чуть позже тренером команды назначили Алена Насреддина. Под его крылом «Девс» дома уступили «Вегасу» (3:4) и по буллитам проиграли «Чикаго» (1:1, 2:3).

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    Еще в трех встречах «Нью-Джерси» был слабее «Нэшвилла» (4:6), «Далласа» (0:2) и «Колорадо» (1:3). Но кошмарный отрезок команды прервали победы над «Аризоной» (2:1) и «Анахаймом» (3:1).

    «Вашингтон»

    В 35 поединках текущего сезона коллектив из округа Колумбия забил 125 голов, а пропустил 100 шайб. Заработав 53 балла, команда уверенно закрепилась на позиции лидера в Столичном дивизионе.

    В декабре «Вашингтон» принял участие в восьми матчах, шесть из которых подопечные Тодда Рирдена выиграли. Началось все с разгромных побед над «Детройтом» (5:2) и «Сан-Хосе» (5:2).

    Затем «Кэпс» взяли верх над «Лос-Анджелесом» (3:1) и «Анахаймом» (3:2). Но во встрече 10 декабря столичный клуб потерпел поражение от «Коламбуса» (2:5).

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    В трех последних поединках «Вашингтон» разобрался с «Бостоном» (3:2) и «Тампой-Бэй» (5:3), а также еще раз уступил «Коламбусу» (0:3).

    Прогноз

    На победу «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,45, на ничью — 4,50, а на победу «Вашингтона» — 1,84.

    У себя дома «Девс» постараются сдержать натиск «Кэпс», но с серьезными проблемами в защите им это не удастся. Наш прогноз на матч — «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,84. 0

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