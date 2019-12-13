«Питтсбург» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 13 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Коламбус». Матч состоится 13 декабря на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Коламбус».

«Питтсбург»

После 31 поединка в рамках регулярки клуб, представляющий Пенсильванию, имеет 38 очков на счету, что дает команде право замкнуть пятерку сильнейших в Столичном дивизионе.

Сейчас «Пенс» чередуют небольшие победные отрезки несколькими кряду поражениями. В недавних матчах на выезде «Питтсбург» уступил «Коламбусу» (5:2) и «Сент-Луису» (5:2).

А после этого «Пингвинз» трижды выиграли. Подопечные Майка Салливана разобрались с «Сент-Луисом» (3:0), «Аризоной» (2:0) и «Детройтом» (5:3).

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11 декабря «Питтсбург» в родных стенах принимал «Монреаль». Эта встреча завершилась крупным поражением хозяев со счетом 1:4.

«Коламбус»

Коллектив из штата Огайо успел принять участие в 30 матчах текущего сезона. Заработав 28 очков в этих встречах, команда расположилась на 7 месте в таблице Столичного дивизиона.

30 ноября на своей арене «Коламбус» разгромил «Питтсбург» (5:2). А декабрь для подопечных Джона Тортореллы начался с четырех поражений подряд.

Сперва «мундиры» уступили «Айлендерс» (0:2), а затем они оказались слабее «Аризоны» (2:4). Неудачно закончился и поединок против «Рейнджерс» (2:3).

8 декабря в гостях «пушки» были обыграны «Флоридой» (1:4), но в последнем на данный момент матче «Коламбус» уверенно разобрался с «Вашингтоном» (5:2).

Прогноз

Победа «Питтсбурга» в этом противостоянии оценивается в 1,90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,30, а на победу «Коламбуса» — 3,40.

В родных стенах «Пенс» попытаются взять реванш за поражение в ноябре. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,53. 0