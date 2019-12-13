ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анчелотти изначально не подходил «Наполи»Анчелотти не имел шансов преуспеть в «Наполи» «Локомотив» — «Атлетико»Отмучались. «Локо» не стал мешать выходу «Атлетико» в плей-офф ЛЧ «Вашингтон»НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Оттава» проиграла «Монреалю»
  • 07:03
    • «Хьюстон» обыграл «Кливленд», «Орландо» уступил «Лейкерс»
  • 00:51
    • «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в 1/8 Лиги чемпионов
  • 01:28
    • Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
  • 01:07
    • «Олимпиакос» вырвал путевку в Лигу Европы
  • 01:02
    • «Реал» с трудом переиграл «Брюгге»
  • 01:00
    • ПСЖ отгрузил пять безответных мячей «Галатасараю»
  • 00:57
    • «Бавария» выиграла у «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Смогут ли «Пенс» подняться выше в своем дивизионе?

    «Питтсбург» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 13 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз на «Питтсбург» — «Коламбус»
    Брайан Раст
    В очередной игре НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Коламбус». Матч состоится 13 декабря на «PPG Paints-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Коламбус».
    ×
    Хоккей. НХЛ 13 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.30
  • Играть!
    •

    «Питтсбург»

    После 31 поединка в рамках регулярки клуб, представляющий Пенсильванию, имеет 38 очков на счету, что дает команде право замкнуть пятерку сильнейших в Столичном дивизионе.

    Сейчас «Пенс» чередуют небольшие победные отрезки несколькими кряду поражениями. В недавних матчах на выезде «Питтсбург» уступил «Коламбусу» (5:2) и «Сент-Луису» (5:2).

    А после этого «Пингвинз» трижды выиграли. Подопечные Майка Салливана разобрались с «Сент-Луисом» (3:0), «Аризоной» (2:0) и «Детройтом» (5:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    11 декабря «Питтсбург» в родных стенах принимал «Монреаль». Эта встреча завершилась крупным поражением хозяев со счетом 1:4.

    «Коламбус»

    Коллектив из штата Огайо успел принять участие в 30 матчах текущего сезона. Заработав 28 очков в этих встречах, команда расположилась на 7 месте в таблице Столичного дивизиона.

    30 ноября на своей арене «Коламбус» разгромил «Питтсбург» (5:2). А декабрь для подопечных Джона Тортореллы начался с четырех поражений подряд.

    Сперва «мундиры» уступили «Айлендерс» (0:2), а затем они оказались слабее «Аризоны» (2:4). Неудачно закончился и поединок против «Рейнджерс» (2:3).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    8 декабря в гостях «пушки» были обыграны «Флоридой» (1:4), но в последнем на данный момент матче «Коламбус» уверенно разобрался с «Вашингтоном» (5:2).

    Прогноз

    Победа «Питтсбурга» в этом противостоянии оценивается в 1,90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,30, а на победу «Коламбуса» — 3,40.

    В родных стенах «Пенс» попытаются взять реванш за поражение в ноябре. Наш прогноз — победа «Питтсбурга» в матче с коэффициентом 1,53. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.57
  • Прогноз на матч Россия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хетафе — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.91
  • Прогноз на матч Стандард — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.56
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 20:55
    •  3.50
  • Прогноз на матч Ренн — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЛАСК — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  3.00
  • Прогноз на матч Карабах — Дюделанж
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.58
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Лугано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.58
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ренн — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.62
  • Прогноз на матч Базель — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Семину устроили разнос. «Арсенал» разбомбил «Локомотив»
    • 10:09 07/12/2019     Брендан Роджерс
  • «Лестер» снова в сказке. Команда Роджерса отрывается от «Ман Сити»
    • 13:10 09/12/2019     Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова
  • Полный триумф в женском катании. Новое поколение оставило в тени даже Загитову
    • 12:18 08/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Питтсбург» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 13 декабря 2019 года. Прогноз на «Питтсбург» — «Коламбус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
    Тоже интересно
    Мохамед Салах Футбол «Ливерпуль» продолжает защиту титула. «Красным» хватило двух минут, чтобы выйти в плей-офф ЛЧПять выводов после победы «красных» над «Зальцбургом» Вчера в 13:580
  • 08:47
    • «Сан-Хосе» отправил в отставку главного тренера
  • 12:05
    • Кирьяков: Непонятно, чего ждать от «Краснодара» — у команды нет стабильности
  • 11:50
    • Магнуссон: ЦСКА должен обыграть «Эспаньол» для болельщиков
    «Зенит» Футбол Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесныРеакция спортивных СМИ на вылет «Зенита» из еврокубков Вчера в 02:381
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Лилль» удачно играть на «Пьер Моруа»?
  • 2.45
    •
  • 11:36
    • Голкипер «Шахтера» пропускает в еврокубках 23 матча подряд
  • 11:19
    • Форвард «Баварии» выбыл на неопределенный срок
  • 11:04
    • Терим: «Галатасарай» не лучшим образом завершил ЛЧ
    «Флорида» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. «Флорида» уступила «Тампа-Бэй», «Каролина» разгромила «Эдмонтон», очередное поражение «Сент-Луиса»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 декабря Вчера в 08:570
  • 09:51
    • Криштиану Роналду: Лига чемпионов — мой турнир, люблю его
  • 09:35
    • Моуринью: «Тоттенхэм» провел хороший матч против «Баварии»
  • 09:18
    • Буффон обошел Ван дер Сара по «сухим» матчам в ЛЧ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие