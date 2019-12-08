«Нефтехимик» — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 8 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 8 декабря на арене «Нефтехимик». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Салават Юлаев».

«Нефтехимик»

В 36 матчах регулярки нижнекамцы смогли заработать 38 очков. Сейчас эта команда занимает 9 строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

С 14 по 27 октября «Нефтехимик» обходился без побед. Эта полоса невезений продлилась в течение 6 поединков. Сперва в Ярославле «волки» потерпели поражение от «Локомотива» (3:6).

Затем дома подопечные Вячеслава Буцаева не справились со «Спартаком» (1:4), «Динамо» Москва (4:6) и «Куньлунем РС» (0:2). Чуть позже на выезде «нефтяники» были слабее «Спартака» (0:1) и «Витязя» в овертайме (1:2).

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Но в декабре нижнекамцы провели две встречи, выиграв обе. «Нефтехимик» одержал верх над «Сочи» (4:1), а также одолел «Трактор» (6:4).

«Салават Юлаев»

На данный момент коллектив из Уфы располагается на третьем месте в таблице Восточной конференции. За 37 поединков эта команда заработала 43 балла.

Но в последних шести матчах подопечным Николая Цулыгина удалось выиграть всего 1 раз. А начались эти неудачи с поражения по буллитам «Ак Барсу» (3:3, 2:3).

Затем уфимцы оказались слабее «Трактора» (2:4), «Металлурга» Мг (0:1) и «Йокерита» (2:3).

А победили «юлаевцы» 3 декабря «Трактор». В домашнем поединке хозяева уверенно разобрались с клубом из Челябинска (5:2). Последняя на данный момент встреча закончилась проигрышем «Салавата Юлаева» «Металлургу» Мг в серии послематчевых бросков (1:1, 1:2).

Прогноз

На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 3,80, а успех «Салавата Юлаева» оценивается в 2,59.

«Нефтехимик» и «Салават Юлаев» на данный момент испытывают определенные игровые проблемы, которые негативно скажутся на результативности их очной встречи. Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,61. 0