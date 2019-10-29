«Баффало» — «Аризона». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч НХЛ 29 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Баффало» будет принимать «Аризону». Матч состоится 29 октября на арене «КиБанк Центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Аризона».

«Баффало»

После 12 матчей регулярного чемпионата клуб из города Буффало занял первое место в Восточной конференции и Атлантическом дивизионе с 19 очками в активе.

17 октября команда, представляющая штат Нью-Йорк, на выезде потерпела поражение от «Анахайма» (5:2), после чего подопечные Ральфа Крюгера победили в трех последующих матчах.

«Баффало» сумел переиграть «Лос-Анджелес» (0:3), а также дважды взял верх над «Сан-Хосе» (3:4) — в основное время и (4:3) — в дополнительное.

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А 25 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» гости встречи были разгромлены «Рейнджерс» (6:2). Но на следующий день «Сэбс» победили «Детройт» (0:2).

«Аризона»

На данный момент клуб из города Глендейл имеет в своем активе 13 очков, заработанных в 10 играх. Поэтому коллектив из штата Аризона идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции.

13 октября на арене «Пепси Центр» гости в овертайме не справились с «Колорадо» (3:2). Но после этой неудачи в Денвере подопечные Рика Токкета победили в четырех матчах кряду.

Сперва «Аризона» разобралась с «Виннипегом» (2:4), а затем с одинаковым счетом обыграла «Нэшвилл» (5:2) и «Оттаву» (5:2). Спустя несколько дней «пустынные псы» в овертайме оказались сильнее «Рейнджерс» (2:3).

25 октября в Нью-Йорке «Йотис» потерпели поражение от «Айлендерс» (4:2), но в следующем матче НХЛ команда одолела «Нью-Джерси» (3:5).

Прогноз

Победа «Баффало» в основное время поединка оценивается коэффициентом 2,39, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,00, а на победу «Аризоны» — 2,60.

Сейчас эти команды находятся в хорошей форме, но «Сэбс» в родных стенах попытается сделать все, чтобы остаться на 1 месте в таблице Восточной конференции. Наш прогноз — победа «Баффало» в матче с коэффициентом 1,84. 0