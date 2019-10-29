«Баффало» — «Аризона». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч НХЛ 29 октября 2019 года

«Баффало»
После 12 матчей регулярного чемпионата клуб из города Буффало занял первое место в Восточной конференции и Атлантическом дивизионе с 19 очками в активе.
17 октября команда, представляющая штат Нью-Йорк, на выезде потерпела поражение от «Анахайма» (5:2), после чего подопечные Ральфа Крюгера победили в трех последующих матчах.
«Баффало» сумел переиграть «Лос-Анджелес» (0:3), а также дважды взял верх над «Сан-Хосе» (3:4) — в основное время и (4:3) — в дополнительное.
А 25 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» гости встречи были разгромлены «Рейнджерс» (6:2). Но на следующий день «Сэбс» победили «Детройт» (0:2).
«Аризона»
На данный момент клуб из города Глендейл имеет в своем активе 13 очков, заработанных в 10 играх. Поэтому коллектив из штата Аризона идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции.
13 октября на арене «Пепси Центр» гости в овертайме не справились с «Колорадо» (3:2). Но после этой неудачи в Денвере подопечные Рика Токкета победили в четырех матчах кряду.
Сперва «Аризона» разобралась с «Виннипегом» (2:4), а затем с одинаковым счетом обыграла «Нэшвилл» (5:2) и «Оттаву» (5:2). Спустя несколько дней «пустынные псы» в овертайме оказались сильнее «Рейнджерс» (2:3).
25 октября в Нью-Йорке «Йотис» потерпели поражение от «Айлендерс» (4:2), но в следующем матче НХЛ команда одолела «Нью-Джерси» (3:5).
Прогноз
Победа «Баффало» в основное время поединка оценивается коэффициентом 2,39, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,00, а на победу «Аризоны» — 2,60.
Сейчас эти команды находятся в хорошей форме, но «Сэбс» в родных стенах попытается сделать все, чтобы остаться на 1 месте в таблице Восточной конференции. Наш прогноз — победа «Баффало» в матче с коэффициентом 1,84. 0