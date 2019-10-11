«Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 11 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Нэшвилл Предаторз» будет принимать «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоится 11 октября на «Бриджстоун Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз».

«Нэшвилл»

За 3 поединка в новом сезоне Национальной хоккейной лиги «Предс» сумели набрать 4 балла. Сейчас эта команда находится на 6 позиции в турнирной таблице Запада.

Старт регулярного первенства для «горничных котов» оказался очень удачным. У себя дома клуб из Штата Теннесси принимал «Миннесоту». В этой встрече хозяева уверенно разобрались с соперником (5:2).

А несколькими днями позже «Нэшвилл» потерпел поражение от «Детройта» (3:5). Этот матч также прошел на «Бриджстоун Арене».

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Но 9 октября подопечные Питера Лавиолетта вновь сумели заработать очки. В родных стенах «Предс» крупно переиграли «Сан-Хосе» (5:2).

«Вашингтон»

В отличие от соперника, команда из столицы США сыграла на 1 матч больше. В 4 встречах «Кэпс» заработали 6 баллов. С разницей голов 10:10 этот коллектив расположился на 4 месте в таблице Восточной конференции.

На старте сезона подопечные Тодда Рирдена отправились на выезд в Сент-Луис. В данном противостоянии гости сумели одолеть «Блюз» в овертайме (2:3).

Затем в Нью-Йорке «Вашингтон» с минимальным преимуществом переиграл «Айлендерс» (1:2). Но в первом домашнем матче столичный клуб уступил «Каролине» в дополнительное время (2:3).

Несколькими днями позже подопечные Рирдена вновь потеряли очки в родных стенах. Хозяева встречи в овертайме не справились с «Далласом» (4:3).

Прогноз

На победу «Нэшвилла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,30, на ничью — 4,10, а на победу «Вашингтона» — 2,70.

Наш прогноз на матч — тотал больше 5 с коэффициентом 1,57. 0