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    Расстроят ли канадцы хоккеистов «Айлендерс»?

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег Джетс». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч НХЛ 7 октября 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Виннипег Джетс
    Прогноз на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег Джетс»
    Кайл Коннор и Марк Шайфли
    В очередной игре НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Виннипег Джетс». Матч состоится 7 октября на арене «Барклайс-центр». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Виннипег Джетс».

    «Айлендерс»

    На днях команда из Нью-Йорка приняла участие в первой встрече сезона в рамках Национальной хоккейной лиги. Но старт для «Айлс» вышел не таким, каким бы хотели видеть подопечные Барри Троца.

    На своей арене клуб, базирующийся в Бруклине, потерпел поражение от «Вашингтона» (1:2).

    До этого команда провела 7 игр в рамках предсезонки. На старте пути «Айлендерс» одолел «Филадельфию» (1:3) в соновное время и (3:2) в овертайме, затем они в дополнительное время взяли верх над «Детройтом» (3:4).

    Но чуть позже «Айлс» потерпели поражение от «Нью-Джерси» (4:3). Через пару дней коллектив Троца вновь победил «Детройт» в овертайме (3:2).

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    Последние два поединка в предсезонке «Айлендерс» провели против «Рейнджерс». 25 сентября сильнее были «синерубашечники» (3:1), но 29.09. «Айлс» взяли реванш (4:2).

    «Виннипег»

    Проиграв две из трех последних встреч предсезонки «Калгари» (2:0), а затем и «Эдмонтону» (3:5), канадский клуб сумел перед стартом сезона запастись положительным настроем, одолев «Миннесоту» в овертайме (4:5).

    Но это не помогло коллективу Пола Мориса в первом поединке в рамках НХЛ. В напряженной битве с «Нью-Йорк Рейнджерс» гости уступили (6:4).

    Но ситуация улучшилась во втором матче сезона. «Виннипег», проигрывая «Нью-Джерси» 4:0, в третьем периоде смог сравнять счет, а затем «воздушная армия» в серии буллитов вырвала победу (3:3, 1:2).

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    По завершении двух поединков «Виннипег» имеет в своем активе 2 очка. Разница забитых и пропущенных шайб равна показателям — 9:10.

    Прогноз

    На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают 2,23, на ничью — 4,10, а на победу — 2,75.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Виннипега» больше 2,5 с коэффициентом 1,91. 0

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