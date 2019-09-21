«Динамо» Минск — «Йокерит». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч КХЛ 21 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Йокерит» . Матч состоится 21 сентября на «Минск-Арене». Начало встречи — в 17:10 мск. Прогноз на «Динамо» Минск — «Йокерит».

«Динамо» Минск

На данном этапе турнира представители Беларуси находятся на 9 позиции в Западной конференции с 6 очками, заработанными в 7 матчах регулярки.

Вступления подопечных Крэйга Вудкрофта никак нельзя назвать удачными, несмотря на победы, добытые в этом сезоне. На старте нового розыгрыша КХЛ «зубры» проиграли три встречи кряду. Они уступили «Нефтехимику» (2:4), московскому «Динамо» (3:2) и «Сочи» (5:4).

В поединке 8 сентября команда впервые заработала очки, одолев «Спартак» в гостях (4:5). Но следующий матч опять был проигран. На этот раз «Сибири» дома (2:3).

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Затем клуб «Динамо» Минск все же встал на победный путь. Коллектив Вудкрофта сумел справиться с «Металлургом» Мг (3:2), а также взять верх над «Амуром» в овертайме (1:0).

«Йокерит»

Результаты финского коллектива пока не особо впечатляют. Несмотря на неплохую атаку и 21 заброшенную шайбу в 6 матчах, команда из города Хельсинки находится на 11 месте в Западной конференции с 5 баллами в активе.

На старте сезона «джокеры» проиграли дома «Авангарду» (1:3), а затем крупно уступили «Ак Барсу» (2:5).

Но после этого команда, будто пытаясь выплеснуть всю злость от поражений, разгромила «Динамо» из Риги (7:2). А чуть позже «Йокерит» победил «Северсталь» (1:4).

Через пару дней финский коллектив вновь проиграл. Судьба напряженного матча с «Торпедо» решилась в овертайме. «Джокеры», растратив преимущество в три шайбы, уступили в Нижнем Новгороде (6:5).

А в поединке 15 сентября «Йокерит» не справился со СКА, потерпев поражение (3:2).

Прогноз

На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,95, на ничью — 4,80, а на победу «Йокерита» 1,77.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,57. 0