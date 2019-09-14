«Нефтехимик» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 14 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Автомобилист». Матч состоится 14 сентября на арене «Нефтехимик». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Автомобилист».

«Нефтехимик»

На данный момент команда из Нижнекамска с 7 очками в активе располагается на 3 строчке в таблице Восточной конференции.

Свой путь в регулярном сезоне КХЛ коллектив Вячеслава Буцаева начал с непростой выездной победы над «Динамо» Минск (2:4).

Но после этого «волки» дважды оступились. Сперва «Нефтехимик» проиграл «Сочи» (3:2), а затем в Москве не сумел выстоять в матче против ЦСКА. «Армейцы» одолели гостей в овертайме (3:2).

В следующих поединках «нефтяники» сохранили собственные ворота сухими. 9 сентября у себя дома хозяева разгромили «Динамо» Рига (4:0). Позже подопечные Буцаева взяли верх над «Металлургом» Мг (3:0).

«Автомобилист»

Сейчас «авто» является безоговорочным лидером Восточной конференции и Дивизиона Харламова. С 10 очками клуб из Екатеринбурга занимает первое место в таблице.

На данном этапе регулярки команда Мартемьянова еще ни разу не проигрывала.

В первом туре КХЛ «Автомобилист» в овертайме победил «Северсталь» (3:2). Затем подопечные Андрея Алексеевича взяли верх над «Витязем» (3:2).

После этого екатеринбуржцы уверенно разобрались с питерским СКА (5:2), а позже в серии послематчевых бросков хозяева на своей арене одолели «Металлург» Мг (2:2, 2:1).

И в выездном поединке 12 сентября «Автомобилист» победил. На сей раз гости переиграли «Салават Юлаев» (0:2).

Прогноз

На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,25, на ничью — 4,40, а на победу «Автомобилиста» — 1,94.

Наш прогноз на матч — тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,62. 0