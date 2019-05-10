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    Сдержит ли Финляндия звездную атаку Канады?

    Финляндия — Канада. Прогноз (к. 2.24) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Финляндии Сборная Канады
    Прогноз на Финляндия — Канада
    Джон Таварес, Канада
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года сборная Финляндии сыграет со сборной Канады. Начало матча — 17:15 мск. Прогноз на Финляндия — Канада.

    Финляндия

    На прошлом чемпионате мира Финляндия вылетала в четвертьфинале, провалив турнир. В целом же, в последний раз команда брала медали турнира в 2017-м году, в 2016-м и 2014-м дошла до финала, а чемпионами мира в первый и пока в последний раз в истории финны стали в 2011-м.

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    В этот раз чудес от Финляндии никто не ждет — главный тренер Юкка Ялонен везет в Словакию состав без игроков из НХЛ, и есть лишь несколько представителей АХЛ. Среди лидеров команды отметим вратаря Вейни Вехвилайнена, защитников Миико Койвисто и Микко Лехтонена, нападающих Марко Анттилу, Сакари Маннинена, Тони Райалу и Вели-Матти Савинайнена.

    Учитывая скромный состав, Финляндия, и без того обычно играющая от обороны, в Словакии должна быть нацелена сугубо на разрушение. В принципе, об этом же говорит опыт лидеров атаки, хотя в обороне в основном молодые и подвижные игроки.

    Канада

    В 2015 и 2016 годах сборная Канады дважды подряд становилась чемпионом мира, но затем последовало поражение от Швеции в финале 2017-го, а в прошлом году команда и вовсе осталась без медалей, вылетев в полуфинале и проиграв матч за бронзу.

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    Лидерами Канады в Словакии должны стать вратарь Картер Харт, защитники Ши Теодор, Дарнелл Нурс и Томас Чабо, а в атаке собраны достаточно молодые, но уже результативные игроки — Энтони Мэнта, Дилан Стром, Сэм Рейнхарт. Им должны помогать более опытные Марк Стоун, Джонатан Маршессо, Шон Кутюрье и Джон Таварес.

    Канада по определению является одним из главных претендентов на победу, но как обычно есть вопросы к обороне и вратарской линии. Тогда как в атаке равными по звездности канадцам могут быть разве что россияне.

    Прогноз

    Несмотря на статус Канады как явного фаворита, это первый матч турнира, и в нем нас наверняка ожидает много борьбы и сумбура. Но мы все же рискнем с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,24, учитывая атакующую мощь Канады. 0

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    Финляндия — Канада. Прогноз (к. 2.24) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года. Прогноз на Финляндия — Канада. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.24
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