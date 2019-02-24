«Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 24 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 00:01 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон».

«Сент-Луис»

В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде уступил «Далласу» (2:5), прервав свою фантастическую серию из 11 побед подряд. «Блюз» сохраняют третье место в Центральном дивизионе, опережая тот же «Даллас» на четыре очка.

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В этот раз не очень хорошо сыграл вратарь Джордан Биннингтон, зато российский топ-форвард Владимир Тарасенко забросил шайбу, его партнер по ударной тройке Райан О’Райлли оформил гол+пас. Российский форвард Иван Барбашев очков не набирал. Среди других лидеров — защитники Винс Данн, Алекс Пьетранджело, Колтон Парейко, нападающие Брэйден Шенн, Оскар Сундквист.

«Сент-Луис» входит в десятку команд НХЛ с самой надежной обороной, пропуская в среднем 2,80 шайбы за матч. Но при этом атака и спецбригады у «Блюз» на среднем уровне.

«Бостон»

В прошлом поединке «Бостон» на выезде в серии буллитов дожал «Вегас» (3:2), и эта победа стала для команды седьмой подряд, а очки «Брюинз» набирают 12 матчей кряду. «Бостон» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, опережая «Торонто» на четыре очка, но на 18 отставая от «Тампы».

Победный буллит записал себе в актив форвард Дэвид Бэкес, по шайбе в основное время забросили лидеры атаки Джейк Дебраск и Брэд Маршанд. Среди других топ-исполнителей — вратари Туукка Раск и Ярослав Галак, защитники Тори Крюг, Здено Хара, Чарльз Макэвой, нападающие Патрис Бержерон, Давид Крейчи и травмированный Давид Пастрнак.

У «Бостона» вторая по надежности оборона в НХЛ — всего 2,54 пропущенные шайбы в среднем за матч. Кроме того, реализация большинства тоже вторая лучшая — 26,5%. Однако атака в целом на среднем уровне.

Прогноз

В прошлом матче «Бостон» в родных стенах обыграл «Сент-Луис» (5:2), сейчас больше шансов на успех отдают «Блюз», а мы рекомендуем прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,05. 0