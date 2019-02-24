ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаЭтот «Краснодар» просто невероятен Александр ОвечкинНХЛ. Юбилейный гол Овечкина, два очка Дадонова и 29 сейвов Василевского Фрагмент матчаНовый джокер «Зенита» втащил питерцев в 1/8 Лиги Европы
  • 15:00
    • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2018/2019 онлайн
  • 15:17
    • «Зенит» и «Краснодар» сыграют с испанцами в 1/8 финала Лиги Европы
  • 15:55
    • Годин признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 15:50
    • Семак: Испанские команды уверенно выступают у себя дома
  • 15:38
    • «Урал» подписал экс-игрока «Краснодара»
  • 15:08
    • ЦСКА подпишет защитника «Уфы»
  • 14:55
    • «Адмирал» минимально обыграл «Амур»
    Все новости спорта

    От «Сент-Луиса» и «Бостона» ждем результативную игру

    «Сент-Луис» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 24 февраля 2019 года

    НХЛ Бостон Брюинз Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Бостон Брюинз». Начало матча — 00:01 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде уступил «Далласу» (2:5), прервав свою фантастическую серию из 11 побед подряд. «Блюз» сохраняют третье место в Центральном дивизионе, опережая тот же «Даллас» на четыре очка.

    Все прогнозы на НХЛ

    В этот раз не очень хорошо сыграл вратарь Джордан Биннингтон, зато российский топ-форвард Владимир Тарасенко забросил шайбу, его партнер по ударной тройке Райан О’Райлли оформил гол+пас. Российский форвард Иван Барбашев очков не набирал. Среди других лидеров — защитники Винс Данн, Алекс Пьетранджело, Колтон Парейко, нападающие Брэйден Шенн, Оскар Сундквист.

    «Сент-Луис» входит в десятку команд НХЛ с самой надежной обороной, пропуская в среднем 2,80 шайбы за матч. Но при этом атака и спецбригады у «Блюз» на среднем уровне.

    «Бостон»

    В прошлом поединке «Бостон» на выезде в серии буллитов дожал «Вегас» (3:2), и эта победа стала для команды седьмой подряд, а очки «Брюинз» набирают 12 матчей кряду. «Бостон» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, опережая «Торонто» на четыре очка, но на 18 отставая от «Тампы».

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Победный буллит записал себе в актив форвард Дэвид Бэкес, по шайбе в основное время забросили лидеры атаки Джейк Дебраск и Брэд Маршанд. Среди других топ-исполнителей — вратари Туукка Раск и Ярослав Галак, защитники Тори Крюг, Здено Хара, Чарльз Макэвой, нападающие Патрис Бержерон, Давид Крейчи и травмированный Давид Пастрнак.

    У «Бостона» вторая по надежности оборона в НХЛ — всего 2,54 пропущенные шайбы в среднем за матч. Кроме того, реализация большинства тоже вторая лучшая — 26,5%. Однако атака в целом на среднем уровне.

    Прогноз

    В прошлом матче «Бостон» в родных стенах обыграл «Сент-Луис» (5:2), сейчас больше шансов на успех отдают «Блюз», а мы рекомендуем прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,05. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Металлург — Ак Барс
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Рига
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Витязь — Автомобилист
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Милан — Эмполи
  • Сегодня в 22:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вердер — Штутгарт
  • Сегодня в 22:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Фулхэм
  • Сегодня в 22:45
    •  1.50
  • Прогноз на матч Страсбур — Лилль
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Уотфорд
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Эспаньол — Уэска
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оттава — Коламбус
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Детройт — Миннесота
  • Завтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Чикаго — Колорадо
  • Завтра в 03:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Барселона» забила один мяч в трех последних матчах
  • Проблемы в атаке угрожают трофеям «Барселоны»
    • 17:18 20/02/2019     Давид де Хеа
  • Топ-10 вратарей мира. От легенды «Ювентуса» до лучшего игрока Словении последних лет
    • Вчера в 21:41     Маурицио Сарри
  • Сарри опять проиграл. На сколько еще хватит терпения у Абрамовича?
    • 14:54 19/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Бостон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
    Тоже интересно
    Давид де Хеа Футбол Топ-10 вратарей мира. От легенды «Ювентуса» до лучшего игрока Словении последних летСубъективная оценка британских журналистов Вчера в 21:410
  • 14:13
    • «Уфа» объявила о трансфере аргентинского форварда
  • 12:39
    • Дюков избран президентом РФС
  • 12:25
    • Источник: Модрич согласовал новый контракт с «Реалом»
    «Атлетико» добился хорошего результата в первом матче Футбол «Атлетико» нейтрализовал Роналду и «Ювентус»Реакция прессы на матч «Атлетико» — «Ювентус» Вчера в 17:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Милан» удержится в зоне Лиги чемпионов
  • 2.34
    •
  • 14:41
    • Россиянин Петров стал генеральным директором «Монако»
  • 14:24
    • Защитник «Локомотива» перешел в «Сочи»
  • 13:07
    • «Фратрия» бойкотирует домашний матч «Спартака» с «Краснодаром»
    Рахим Стерлинг Футбол Глубина состава позволяет «Ман Сити» замахнуться на четыре трофеяКоманда Гвардиолы в сложнейшем матче Лиги чемпионов обыграла «Шальке» Вчера в 13:530
  • 09:55
    • «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто», «Лейкерс» победил «Хьюстон»
  • 08:15
    • Азмун — в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
  • 08:01
    • Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие