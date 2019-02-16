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    От «Барыса» и «Авангарда» снова ждем результативную игру

    «Барыс» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 16 февраля 2019 года

    КХЛ Авангард Барыс
    Прогноз на «Барыс» — «Авангард»
    Команда «Авангард»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 16 февраля 2019 года казахстанский «Барыс» примет омский «Авангард». Начало матча — 14:00 мск. Прогноз на «Барыс» — «Авангард».
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    «Барыс»

    В прошлом матче «Барыс» дома разобрался с «Кунь Лунем» (3:1), одержав четвертую победу подряд. Казахстанцы закрепились на втором месте Восточной конференции, опережая уже на четыре очка «Авангард» при двух матчах в запасе, и отстают от «Автомобилиста» на шесть очков.

    Все прогнозы на КХЛ

    Хороший матч удался первому номеру команды Хенрику Карлссону, отразившему 25 из 26 бросков, а молодой нападающий Павел Аколзин оформил дубль. Еще одна шайба счету ключевого форварда Романа Старченко. Среди топ-игроков также защитники Даррен Диц и Кэвин Даллмэн, нападающие Брэндон Боченски, Патрис Кормье, Никита Михайлис, Андре Петтерссон и травмированный Кертис Волк.

    «Барыс» делает акцент на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,19 шайбы за матч (результативнее только СКА), и реализуя 24,4% большинства (4-й показатель). Но оборона заметно слабее.

    «Авангард»

    В прошлом матче «Авангард» на выезде умудрился проиграть «Амуру» (2:3). И хотя в последних шести матчах омичи одержали четыре победы, «Барыс» все равно оторвался далеко, а «Магнитка» отстает всего на один балл при двух матчах в запасе.

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    В игре с «Амуром» неплохо сыграли лидеры, но это не помогло взять два очка — по шайбе забросили защитник Максим Чудинов и нападающий Виктор Стольберг, две передачи отдал топ-форвард Тэйлор Бэк. Среди ключевых игроков также защитники Евгений Медведев, Вилле Покка, Алексей Емелин (травмирован), Коди Франсон, нападающие Илья Михеев, Давид Дэарне и Сергей Широков.

    Оборона «Авангарда» входит в пятерку сильнейших в КХЛ, атака и меньшинство тоже очень хорошие — в топ-8, но слабая реализация большинства — лишь 16,6% и 17-й показатель.

    Прогноз

    Команды сыграли уже трижды в сезоне, и все три раза побеждал «Авангард» дважды в серии буллитов (дважды по 4:3), и раз в основное время (5:3). С учетом этого опыта, можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,25. 0

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    Прогноз на «Барыс» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 16 февраля 2019 года казахстанский «Барыс» примет омский «Авангард». Начало матча — 14:00 мск.
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