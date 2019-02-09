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    «Сент-Луис» и «Нэшвилл» могут снова сыграть результативно

    «Сент-Луис» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч НХЛ 9 февраля 2019 года

    НХЛ Сент-Луис Блюз Нэшвилл Предаторз
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Нэшвилл»
    Иван Барбашев, «Сент-Луис»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча — 22:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Нэшвилл».
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    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде в овертайме неожиданно дожал «Тампу-Бэй» (1:0), выиграв четвертый поединок подряд и пятый из последних шести. В итоге «Блюз» поднялись в зону плей-офф Запада, хоть и занимают лишь пятое место в Центральном дивизионе.

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    Единственную и победную шайбу «Сент-Луиса» в игре с «Лайтнинг» забросил топ-форвард Брэйден Шенн, которому ассистировали один из ключевых защитников Колтон Парейко и российский топ-форвард Владимир Тарасенко. Отличный поединок сыграл вратарь Джордан Биннингтон — 32 сэйва и второй шатаут в сезоне. Российский нападающий Иван Барбашев очков не набирал.

    «Сент-Луис» в большей мере делает акцент на оборону, пропуская в среднем чуть меньше трех шайб за матч (12-й показатель). Но спецбригады и особенно игра в атаке ниже среднего.

    «Нэшвилл»

    В прошлой игре «Нэшвилл» дома в овертайме дожал «Даллас» (3:2), выиграв второй матч подряд и пятый из последних шести. «Предаторз» занимают второе место в Центральном дивизионе, лишь на очко отставая от «Виннипега» и уже на девять опережая «Даллас».

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    Удачно сыграла ударная пятерка — нападающие Виктор Арвидссон и Райан Джохансен оформили по голу и передаче, Филип Форсберг и защитник Роман Йоси сделали по ассисту. Еще одна шайба на счету Крэйга Смита. Среди ключевых исполнителей выделим также вратаря Пекку Ринне, защитников Райана Эллиса и Маттиаса Экхольма, нападающих Ника Бонино, Кевина Фиалу и Колтона Сиссонса.

    «Нэшвилл» обладает второй по силе в НХЛ обороной, пропуская в среднем лишь 2,54 шайбы за матч. Атака в целом также в полном порядке (чуть выше среднего), но при этом у «Предаторз» самая худшая реализация большинства — лишь 12,8%.

    Прогноз

    Соперники дважды играли друг с другом, обменявшись домашними победами (4:1 «Нэшвилл» и 6:2 «Сент-Луис»). Как видим, матчи вышли достаточно результативными, так что прогнозируем тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,96. 0

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    Прогноз на «Сент-Луис» — «Нэшвилл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Нэшвилл Предаторз». Начало матча — 22:00 мск.
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