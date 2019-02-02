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    В матче «Сибири» и СКА можно ожидать открытый хоккей

    «Сибирь» — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 2 февраля 2019 года

    КХЛ Сибирь СКА
    Прогноз на «Сибирь» — СКА
    Никита Гусев, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 февраля 2019 года новосибирская «Сибирь» примет питерский СКА. Начало матча — 13:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — СКА.
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    «Сибирь»

    В прошлой игре «Сибирь» дома дала бой «Йокериту» (3:4 ОТ), набрав очередные очки. В целом в последних десяти играх новосибирцы набирали очки сем раз и взяли шесть побед. Команда занимает 9-е место на Востоке, на четыре очка отставая от «Трактора» и зоны плей-офф.

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    Вратарь Дэнни Тэйлор хоть и пропустил четыре шайбы, но «Йокерит» нанес по его воротам 39 бросков. По шайбе забросили нападающие Жильбер Брюле, Максим Казаков и защитник Александр Логинов. Среди топ-игроков также защитник Николай Демидов, нападающие Юкка Пелтола, Дмитрий Саюстов, Даниил Романцев.

    «Сибирь» относительно неплохо играет в атаке, забрасывая в среднем 2,35 шайб за матч — это результат чуть ниже среднего (14-е место). Но оборона и особенно меньшинство одни из худших в Лиге.

    СКА

    В прошлом матче СКА на выезде дожал «Барыс» (3:2), выиграв шестой матч подряд. Армейцы продолжают лидировать в Западной конференции и во всей КХЛ, опережая на одно очко ЦСКА.

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    Результат в матче с «Барысом» сделали лидеры — Наиль Якупов оформил дубль, Павел Дацюк гол+пас, Никита Гусев отдал две результативные передачи. Среди лидеров также вратари Игорь Шестеркин и Магнус Хеллберг, защитники Антон Белов и Давид Рундблад, нападающие Николай Прохоркин, Сергей Плотников, Андрей Кузьменко, Александр Барабанов.

    СКА лидер не только в таблице, но и по статистике — у армейцев лучшая в КХЛ атака (3,46 шайб в среднем за матч), вторая лучшая оборона и меньшинство. Большинство чуть слабее, но также в топ-5.

    Прогноз

    Сомнений в успехе СКА почти нет, так что ставить на победу армейцев можно почти гарантированно, но с низким коэффициентом, хотя прошлый матч в Санкт-Петербурге оказался непростым для СКА (победа 3:2). В любом случае, учитывая слабость обороны «Сибири» и мощь атаки СКА есть резон спрогнозировать тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,27. 0

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    Прогноз на «Сибирь» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.27. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 февраля 2019 года новосибирская «Сибирь» примет питерский СКА. Начало матча — 13:30 мск.
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