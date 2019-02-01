«Бостон» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч НХЛ 1 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Филадельфию Флаерз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Филадельфия».

«Бостон»

В прошлом матче «Бостон» в серии буллитов дома уступил «Виннипегу» (3:4), проиграв второй матч подряд и четвертый из последних пяти. «Брюинз» занимают 4-е место в Атлантическом дивизионе, опережая на четыре очка «Баффало» и на одно отставая от «Монреаля».

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Очень мощно сыграла ударная тройка «Бостона» — Патрис Бержерон оформил дубль, Давид Пастрнак забросил шайбу и отдал две передачи, у Брэда Маршанда ассистентский хет-трик. Среди лидеров отметим также вратарей Ярослава Галака и травмированного Туукку Раска, защитников Тори Крюга и Здено Хару, нападающего Давида Крейчи.

У «Бостона» очень надежные вратари и 4-я в лиге оборона — в среднем за игру команда пропускает 2,62 шайбы, но при этом атака у «Брюинз» ниже среднего. Зато второе в НХЛ большинство после «Тампы» — 27,3% реализации.

«Филадельфия»

В прошлой игре «Филадельфия» на выезде минимально дожала «Рейнджерс» (1:0), выиграв пятый матч подряд и шестой из последних семи. Хотя «Флаерз» все еще предпоследние в Столичном дивизионе, отставание от «Рейнджерс» сократилось до одного очка, а от зоны плей-офф — до десяти.

У «Филадельфии» травмированы два основных вратаря — Михал Нойвирт и Брайан Эллиотт, но резервный голкипер Энтони Столарс отыграл безупречный матч, отразив все 38 бросков, и оформив первый шатаут в сезоне. Победную шайбу забросил нападающий Оскар Линдблом, которому ассистировали топ-форварды Якуб Ворачек и Шон Кутюрье. Российский защитник Иван Проворов очков не набирал.

Несмотря на серию побед, по всем показателям «Филадельфия» пока что пасет задних в НХЛ. Причем у «Флаерз» абсолютно худшее меньшинство, четвертое худшее большинство и оборона в целом.

Прогноз

Команды сыграли два матча в сезоне, обменявшись домашними победами (3:0 «Бостон» и 4:3 «Филадельфия»). В этот раз мы также ставим на хозяев, ведь «Бостону» пора прерывать серию неудач — победа «Брюинз» в основное время с коэффициентом 1,94. 0