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    От ЦСКА и «Ак Барса» ждем оборонительный хоккей

    ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 31 января 2019 года

    КХЛ Ак Барс ЦСКА
    Прогноз на ЦСКА — «Ак Барс»
    Кирилл Капризов, ЦСКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 января 2019 года московский ЦСКА примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Ак Барс».
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    ЦСКА

    В прошлом поединке ЦСКА с огромным трудом в овертайме одолел одного из аутсайдеров «Динамо Минск» (3:2), прервав серию из двух поражений, но в основное время москвичи не побеждают три матча кряду. ЦСКА занимает второе место в КХЛ, уступая только СКА.

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    ЦСКА уступал по ходу матча 0:2, но команду спасли лидеры — Кирилл Капризов оформил дубль, причем забросив победную шайбу в овертайме, Михаил Григоренко отдал две результативные передачи, а Линден Вэй трижды ассистировал партнерам, в том числе защитника Михаилу Науменкову, который сравнял счет в конце третьего периода.

    У ЦСКА сильнейшая в КХЛ оборона — в среднем за игру москвичи пропускают чуть больше одной шайбы. Атака тоже входит в топ-5, но нужно работать над большинством — 20,6% реализации (лишь 9-е место).

    «Ак Барс»

    В прошлой игре «Ак Барс» дома в серии буллитов уступил лидеру Востока «Автомобилисту» (1:2) — это поражение стало для казанцев вторым подряд и пятым в последних шести матчах. Команда занимает 5-е место в Восточной конференции, но «Металлург», «Барыс» и «Авангард» впереди всего на два очка.

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    С «Автомобилистом» неплохо в целом сыграл вратарь Владислав Подяпольский, отразив 24 из 25 бросков, но в серии буллитов выручить команду не сумел. Единственную шайбу «Ак Барса» забросил нападающий Роб Клинкхаммер. Среди лидеров отметим также защитников Андрея Маркова и Пола Постма, нападающих Джастина Азеведо, Даниса Зарипова, Иржи Секача и Антона Ландера.

    «Ак Барс» ориентирован в большей мере на оборону, пропуская в среднем 2,15 шайб за матч (5-е место в Лиге). Атака чуть выше среднего, но абсолютно ужасная реализация большинства — лишь 13,1% и третий худший показатель в КХЛ.

    Прогноз

    ЦСКА три матча подряд не показывает своей сильнейшей игры, но и «Ак Барс» в кризисе. Но обе команды играют от обороны, так что рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,76. 0

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    Прогноз на ЦСКА — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 31 января 2019 года московский ЦСКА примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 19:30 мск.
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