«Монреаль» — «Аризона». Прогноз и ставки на матч НХЛ 24 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 24 января 2019 года «Монреаль Канадиенс» примет «Аризону Койотис». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Аризона».

«Монреаль»

В прошлом матче «Монреаль» дома уступил «Филадельфии» (2:5), прервав серию из четырех подряд побед. «Канадиенс» сохраняют место в зоне плей-офф Востока, занимая в Атлантическом дивизионе 4-е место — столько же очков у идущего третьим «Бостона», на одно больше у «Торонто», а «Баффало» отстает уже на пять баллов.

Все прогнозы на хоккей

Не лучшим образом сыграл вратарь Антти Ниеми, пропустив четыре шайбы с 23 бросков, по голу оформили топ-форвард Макс Доми и защитник Брэндон Кулак. Ключевыми игроками команды являются также защитники Ши Вебер и Джефф Питри, нападающие Томаш Татар, Джонатан Дрюэн, Филипп Дано. Травмирован один из лучших нападающих Эндрю Шоу, дисквалифицирован форвард Пол Байрон.

По игре в обороне и нападении, а также по надежности в меньшинстве «Монреаль» ничем не выделяется, показывая средние результаты. Зато у «Канадиенс» абсолютно худшая реализация большинства в НХЛ — всего 12,6%.

«Аризона»

В прошлом поединке «Аризона» на выезде обыграла даже «Торонто» (4:2) — это пятая победа «Койотис» в последних семи матчах, и в шести из них они набирали очки. От зоны плей-офф одного из аутсайдеров Запада теперь отделяют лишь четыре очка.

В игре с «Торонто» гол+пас заработал молодой форвард Лоусон Круз, по шайбе забросили Марио Кемпе, Винс Хиностроза, Клэйтон Келлер, по два ассиста у защитника Джордана Оестерла и Дерека Степана. Российский защитник Илья Любушкин очков не набирал. Среди лидеров защитник Оливер Экман-Ларссон, нападающий Алекс Гальченюк. Травмированы вратарь Антти Раанта, защитник Джейсон Демер, нападающие Михаэль Грабнер, Ник Шмальц, Брэд Ричардсон.

«Аризона» выделяется достаточно надежной обороной — в среднем 2,85 пропущенных шайб за матч (10-й показатель) и самыми надежными спецбригадами меньшинства в НХЛ (87,2%). Но линия нападения у «Койотис» четвертая худшая по всей Лиге.

Прогноз

Первый матч команд завершился выездной победой «Монреаля» (2:1). Сейчас «Койотис» набрали хороший ход, даже несмотря на ряд травмированных игроков. И учитывая их хорошую оборону, рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,04. 0