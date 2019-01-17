«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 января 2019 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Айлендерс».

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» на выезде был уничтожен «Нэшвиллом» (2:7), проиграв третий матч кряду. В итоге «Кэпиталз» на вершине Столичного дивизиона уже догнал «Коламбус», и всего на три очка отстают «Айлендерс».

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Провалил поединок резервный вратарь Финикс Копли, пропустив семь шайб с 29 бросков. Лидеры атаки Ти Джей Оши и Никлас Бэкстрем забросили по шайбе, россияне Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отдали по результативной передаче, защитник Дмитрий Орлов очков не набирал. Травмирован защитник Кристиан Джоос.

«Вашингтон» делает упор на игру в атаке, забрасывая в среднем 3,35 шайб за матч (8-е место) и реализуя 21,6% большинства (12-е). Оборона заметно хуже, но входит в топ-20.

«Айлендерс»

В прошлом матче «Айлендерс» дома в овертайме дожали «Сент-Луис» (2:1) — это вторая победа подряд и восьмая в последних десяти матчах. В итоге «Островитяне» поднялись уже на третье место Столичного дивизиона отставая от дуэта лидеров «Коламбус»-«Вашингтон» на три очка.

Сильный матч провел вратарь Робин Ленер, отразив 30 из 31 бросков, по шайбе забросили лидеры атаки Джордан Эберле и Валтери Филппула. Среди ключевых игроков также вратарь Томас Грайсс, защитники Джонни Бойчак и Райан Пулок, нападающие Мэттью Барзал, Джош Бэйли, Андерс Ли и Брок Нельсон. Травмированы защитник Томас Хики, нападающий Эндрю Лэдд.

«Айлендерс» обладают самой надежной обороной в НХЛ, пропуская в среднем лишь 2,56 шайб за матч. Линия нападения на среднем уровне, но слабые спецбригады.

Прогноз

Первая встреча команд завершилась гостевой победой «Вашингтона» (4:1). Сейчас это важнейший поединок для обеих команд, но «Кэпиталз» вряд ли проиграют четвертый матч подряд, так что рискнем с прогнозом на их победу в матче с коэффициентом 2,36. 0