«Сан-Хосе» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 января 2019 года «Сан-Хосе Шаркс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Питтсбург».

«Сан-Хосе»

В прошлом матче «Сан-Хосе» дома разобрался с «Оттавой» (4:1), выиграв шестой матч подряд и восьмой из последних девяти. В итоге «Шаркс» взлетели уже на второе место в Тихоокеанском дивизионе, потеснив «Вегас», и отстают от лидера «Калгари» на три очка.

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Хорошо сыграл вратарь Мартин Джонс, отразив 27 из 28 бросков, гол+пас у ведущего защитника Брент Бернса, по шайбе на счету лидеров атаки Джо Павелски, Джо Торнтона и Мэлкера Карлссона из 4-й тройки. Травмирован один из ведущих защитников Марк Власич, среди лидеров также защитник Эрик Карлссон, нападающие Логан Кутюр, Тимо Майер и Томаш Гертл.

«Сан-Хосе» обладает 6-й по результативности атакой в НХЛ, забрасывая в среднем 3,55 шайб за матч. У «Шаркс» также очень сильные спецбригады, но средняя линия оборона и вратари.

«Питтсбург»

В прошлом поединке «Питтсбург» на выезде был разбит «Лос-Анджелесом» (2:5), прервав серию из двух подряд побед. Но в целом у команды восемь побед в десяти последних играх и третье место в Столичном дивизионе.

Прогнозируемо слабо сыграл против «Кингз» резервный вратарь Кэйси ДеСмит, пропустив четыре шайбы с 24 бросков, зато дублем выстрелил один из ключевых форвардов Джейк Гюнтцель. Россиянин Евгений Малкин, Сидни Кросби и Фил Кессел отдали по одной передачи. Среди лидеров также вратарь Мэтт Мюррей, защитник Крис Летанг и травмированный форвард Патрик Хорнквист.

В последних матчах «Питтсбург» снова стал многовато пропускать, понизив этот показатель до 14-го места в НХЛ — в среднем 2,89 пропущенных шайб за игру. Зато линия атаки и спецбригады у «Пингвинз» в топ-5 НХЛ.

Прогноз

Это первая встреча команд в сезоне, но если подумать, что у «Питтсбурга» пришла очередь Мэтта Мюррея защищать ворота, рискнем с прогнозом на победу «Пингвинз» в матче с коэффициентом 2,17. 0