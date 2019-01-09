«Спартак» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки на матч КХЛ 9 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 9 января 2019 года московский «Спартак» примет нижнекамский «Нефтехимик». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Нефтехимик».

«Спартак»

В прошлом матче «Спартак» дома был разбит «Авангардом» (0:4) — это четвертое поражение москвичей в последних шести матчах, и они продолжают бороться с земляками из «Динамо» за 5-е место на Западе, отставая на девять очков от «Локомотива» и опережая на три «Сочи».

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В двух играх «Спартак» сыграл контрастно — сначала сухой погром «Сибири» (7:0), затем сухое поражение от омичей. Лидерами команды являются вратари Никита Беспалов и Юлиус Гудачек, защитник Андрей Кутейкин, нападающие Александр Хохлачев, Илья Зубов, Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Робин Ганзл и Анатолий Никонцев. Лазарет команды пуст.

Почти всем основным показателям «Спартак» занимает места в районе топ-10 КХЛ — это заброшенные/попущенные шайбы в среднем за игру и надежность в меньшинстве. Чуть похуже большинство -16,8% реализации и 15-е место.

«Нефтехимик»

В прошлом матче «Нефтехимик» в овертайме обыграл «Торпедо» (4:3), прервав, наконец, серию из восьми поражений подряд. Нижнекамцы поднялись на 10-е место Восточной конференции, и отстают от зоны плей-офф на шесть очков.

В игре с «Торпедо» забросили нападающие Йоонас Наттинен, Анджей Нестрашил, Эмиль Галимов, победная шайба в овертайме на счету Павла Падакина, два ассиста отдал защитник Александр Брынцев. Среди лидеров команды также защитник Адам Полашек, нападающие Йуусо Пуустинен и Микаэль Руохомаа.

В равных составах и в целом «Нефтехимик» не назовешь результативной командой, или той, что показывает надежную игру в обороне. Единственный показатель в топ-10 — это игра в большинстве с реализацией в 20,7%.

Прогноз

В первом матче в сезоне «Нефтехимик» на своем льду обыграл «Спартак» 4:1. Сейчас нижнекамцы явно не в форме, и мы рискнем с прогнозом на победу «Спартака» в основное время с коэффициентом 1,95. 0