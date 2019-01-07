«Детройт» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 7 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 7 января 2019 года «Детройт Ред Уингз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 01:00 мск. Прогноз на «Детройт» — «Вашингтон».

«Детройт»

В прошлом матче «Детройт», наконец-то, прервал серию из шести поражений подряд, обыграв дома в овертайме «Нэшвилл» (4:3). Но в целом результаты и турнирное положение «Ред Уингз» удручающие — предпоследнее место в Атлантическом дивизионе и 10 очков отставания от зоны плей-офф.

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Результат в игре с «Нэшвиллом» сделали лидеры «Детройта» — Дилан Ларкин, Андреас Атанасиу, Томаш Ванек и Тайлер Бертуцци забросили по шайбе, Густав Нюквист и защитник Деннис Чоловски отдали по результативной передаче, также отметим ассистентский дубль защитника Филипа Хронека. Травмированы ведущие защитники Майк Грин и Тревор Дэйли.

Ни по одному из показателей «Детройт» не входит даже в топ-20 лучших команд НХЛ. «Ред Уингз» выглядят стабильно плохо, какую линию или аспект игры не возьми. Хотя спецбригады в целом выглядят чуть получше, чем игра в атаке и обороне.

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» на выезде в овертайме уступил «Далласу» (1:2), проиграв третий матч подряд после серии из четырех побед. «Кэпиталз» по-прежнему лидируют в Столичном дивизионе, но теперь их по очкам догнал «Питтсбург».

Единственную шайбу «Вашингтона» в игре с «Далласом» забросил нападающий Ларс Эллер, тогда как лидеры атаки Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Никлас Бэкстрем остались без очков, также как и ведущий защитник-бомбардир Джон Карлссон. Еще один россиянин защитник Дмитрий Орлов баллов не набирал. Травмирован защитник Кристиан Джоос.

«Вашингтон» — сугубо атакующая команда, забрасывающая в среднем 3,45 шайб за матч (6-е место) и реализующая 22,1% большинства (10-е). В обороне «Кэпиталз» играют по остаточному принципу, и особенно это заметно в меньшинстве — лишь 76,8% надежности и 26-е место.

Прогноз

Соперники сыграли два матча в сезоне, оба на льду «Вашингтона», и оба завершились победами «Кэпиталз» (6:2 и 3:1). Сейчас «Детройт» в кризисе, а «Вашингтону» обязательно нужны два очка после серии поражений. Прогнозируем победу «Кэпиталз» в основное время с коэффициентом 1,97. 0