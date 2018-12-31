«Вашингтон» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч НХЛ 31 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 31 декабря 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нэшвилл Прэдаторз». Начало матча — 20:30 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Нэшвилл».

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» на выезде разгромил «Оттаву» (4:0), одержав вторую победу подряд и седьмую в последних восьми поединках. В итоге «Кэпиталз» уверенно лидируют в Столичном дивизионе, и перед игрой с «Нэшвиллом» снова сыграют на выезде с «Оттавой».

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Героем матча с «Оттавой» стал вратарь Финикс Копли, отразив все 35 бросков в створ и оформив свой первый в сезоне шатаут. Гол+пас на счету Бретта Конноли, по шайбе забросили Якуб Врана, защитники Михал Кемпны и Мэтт Нисканен. Не ушел со льда без очков и наш Александр Овечкин (один ассист), а вот Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Травмированы защитники Кристиан Джоос и Брукс Орпик.

«Вашингтон» обладает одной из сильнейших атакующих линий в НХЛ — в среднем за матч «Кэпиталз» забрасывают 3,58 шайб (3-й результат во всей Лиге), и реализуют 23,5% большинства (7-й результат). Оборона заметно слабее, а особенно уязвим «Вашингтон» в меньшинстве.

«Нэшвилл»

В прошлом поединке «Нэшвилл» дома проиграл «Далласу» (0:2) — это поражение стало для «Прэдаторз» пятым подряд, но впереди домашняя встреча с «Рейнджерс» где есть шанс взять, наконец, два очка, и с хорошим настроением ехать в Вашингтон. При этом «Нэшвилл» пока что сохраняет второе место в Центральном дивизионе.

В последних четырех матчах «Нэшвилл» забросил лишь четыре шайбы, притом, что явных причин для кризиса нет — в лазарете лишь двое нападающих — Филип Форсберг и Колтон Сиссонс. Среди лидеров отметим вратаря Пекку Ринне, защитников Романа Йоси и Маттиаса Экхольма, нападающих Райана Джохансена, Крэйга Смита и Кайла Турриса.

В текущем сезоне «Нэшвил» располагает сильнейшей, на данный момент, обороной — в среднем лишь 2,53 пропущенные шайбы за матч. Но в остальном результаты «Прэдаторз» далеки от тех, что показывают претенденты на Кубок Стэнли, включая одну из худших реализаций большинства в НХЛ.

Прогноз

Предстоящий матч станет первым для соперников в сезоне. Фаворитом считается «Вашингтон», и мы не будем с этим спорить, поставив прогноз на победу «Кэпиталз» в матче с коэффициентом 1,77. 0