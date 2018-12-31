ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ФранцииИтоги-2018. Лучшие команды «Тоттенхэм» неожиданно уступил дома «Вулвз»Драматичный крах «Тоттенхэма» Александр РадуловНХЛ. Дубль Радулова, Дадонов помог «Флориде» обыграть «Филадельфию»
  • 08:57
    • «Голден Стэйт» обыграл «Портленд», «Вашинтон» разобрался с «Шарлотт»
  • 08:25
    • Джон Джонс одержал победу нокаутом на UFC 232
  • 22:22
    • «Ливерпуль» разгромил «Арсенал», Фирмино оформил хет-трик
  • 22:34
    • Дубль Милика помог «Наполи» обыграть «Болонью»
  • 20:48
    • Джокович стал победителем выставочного турнира в Абу-Даби
  • 19:54
    • «Тоттенхэм» прервал победную серию, проиграв «Вулверхэмптону»
  • 19:48
    • Кейн и Саутгейт награждены орденами Британской империи
    Все новости спорта

    Кризисный «Нэшвилл» не сможет сдержать «Вашингтон» Кузнецова и Овечкина

    «Вашингтон» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч НХЛ 31 декабря 2018 года

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нэшвилл Предаторз
    Прогноз на «Вашингтон» — «Нэшвилл»
    Евгений Кузнецов, «Вашингтон»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 31 декабря 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нэшвилл Прэдаторз». Начало матча — 20:30 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Нэшвилл».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Вашингтон»

    В прошлом матче «Вашингтон» на выезде разгромил «Оттаву» (4:0), одержав вторую победу подряд и седьмую в последних восьми поединках. В итоге «Кэпиталз» уверенно лидируют в Столичном дивизионе, и перед игрой с «Нэшвиллом» снова сыграют на выезде с «Оттавой».

    Все прогнозы на НХЛ

    Героем матча с «Оттавой» стал вратарь Финикс Копли, отразив все 35 бросков в створ и оформив свой первый в сезоне шатаут. Гол+пас на счету Бретта Конноли, по шайбе забросили Якуб Врана, защитники Михал Кемпны и Мэтт Нисканен. Не ушел со льда без очков и наш Александр Овечкин (один ассист), а вот Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Травмированы защитники Кристиан Джоос и Брукс Орпик.

    «Вашингтон» обладает одной из сильнейших атакующих линий в НХЛ — в среднем за матч «Кэпиталз» забрасывают 3,58 шайб (3-й результат во всей Лиге), и реализуют 23,5% большинства (7-й результат). Оборона заметно слабее, а особенно уязвим «Вашингтон» в меньшинстве.

    «Нэшвилл»

    В прошлом поединке «Нэшвилл» дома проиграл «Далласу» (0:2) — это поражение стало для «Прэдаторз» пятым подряд, но впереди домашняя встреча с «Рейнджерс» где есть шанс взять, наконец, два очка, и с хорошим настроением ехать в Вашингтон. При этом «Нэшвилл» пока что сохраняет второе место в Центральном дивизионе.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    В последних четырех матчах «Нэшвилл» забросил лишь четыре шайбы, притом, что явных причин для кризиса нет — в лазарете лишь двое нападающих — Филип Форсберг и Колтон Сиссонс. Среди лидеров отметим вратаря Пекку Ринне, защитников Романа Йоси и Маттиаса Экхольма, нападающих Райана Джохансена, Крэйга Смита и Кайла Турриса.

    В текущем сезоне «Нэшвил» располагает сильнейшей, на данный момент, обороной — в среднем лишь 2,53 пропущенные шайбы за матч. Но в остальном результаты «Прэдаторз» далеки от тех, что показывают претенденты на Кубок Стэнли, включая одну из худших реализаций большинства в НХЛ.

    Прогноз

    Предстоящий матч станет первым для соперников в сезоне. Фаворитом считается «Вашингтон», и мы не будем с этим спорить, поставив прогноз на победу «Кэпиталз» в матче с коэффициентом 1,77. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Сегодня в 17:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бернли — Вест Хэм
  • Сегодня в 17:15
    •  3.24
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Сегодня в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Сегодня в 19:30
    •  4.26
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Россия U20
  • Завтра в 04:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Шердан Шакири
  • С верой в чемпионство. Победа над «Ньюкаслом» придала «Ливерпулю» уверенности
    • 12:12 27/12/2018     Денис Глушаков
  • Итоги-2018. Топ игроков-разочарований РПЛ
    • 21:39 28/12/2018     Игроки «Тоттенхэма»
  • Рождественское безумие. Десять самых сумасшедших праздничных матчей в чемпионате Англии
    • 22:04 25/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Вашингтон» — «Нэшвилл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 31 декабря 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нэшвилл Прэдаторз». Начало матча — 20:30 мск.
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Арсенал», «Тоттэнхэм» проиграл «Вулверхэмптону»Подробности матчей 20 тура Английской Премьер-лиги Вчера в 22:570
  • 09:58
    • «Милану» интересен форвард «Севильи»
  • 09:44
    • Гвардиола: «Ман Сити» сложно сравнивать с «Ливерпулем» сейчас
  • 09:30
    • Cульшер планирует удержать де Хеа и Марсьяля в «МЮ»
    Лука Модрич и Килиан Мбаппе Футбол Итоги-2018. Лучшие зарубежные игрокиВспоминаем тех, для кого уходящий год стал действительно успешным Вчера в 16:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Два Манчестера и сложный выезд «Челси»
  • 4.26
    •
  • 09:14
    • Клопп: «Ливерпуль» еще не стал чемпионом
  • 08:10
    • Противостояние «Ливерпуля» и «Арсенала» — самое результативное в АПЛ
  • 01:57
    • Агент: Панарин хочет выиграть Кубок Стэнли с «Коламбусом»
    Илья Геркус Футбол Главный человек «Локомотива» покинул клубРеакция прессы об уходе Ильи Геркуса с поста генерального директора «Локомотива» Вчера в 14:060
  • 18:55
    • Гол Кейта принес «Интеру» победу над «Эмполи»
  • 01:46
    • Раньери: Хотел убить Камара, когда он не забил пенальти
  • 01:33
    • Клопп: Чуть не заплакал, когда Салах отдал возможность пробить пенальти Фирмино
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие