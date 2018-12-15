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    «Колорадо» Варламова обыграет «Сент-Луис» Тарасенко

    «Сент-Луис» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч НХЛ 15 декабря 2018 года

    НХЛ Сент-Луис Блюз Колорадо Эвеланш
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Колорадо»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 15 декабря 2018 года «Сент-Луис Блюз» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Колорадо».
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    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» дома обыграл «Флориду» (4:3), одержав свою вторую победу в последних трех матчах, а очки «Блюз» набирают в трех из последних четырех поединков. Однако в целом команда продолжает плестись в хвосте Западной конференции и занимать предпоследнее место в Центральном дивизионе.

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    В игре с «Флоридой» результат сделала вторая тройка атаки — Давид Перрон оформил дубль, Брэйден Шенн гол+пас, а Джейден Шварц отдал две результативные передачи. Также отметим лишь четвертую в сезоне шайбу российского нападающего Ивана Барбашева. Среди лидеров выделим также форвардов Райана О’Райлли и нашего Владимир Тарасенко.

    Однако Тарасенко не набирает очки пять матчей подряд, и за это время наработал отрицательную полезность «-9»! Еще одна проблема — переполненный лазарет. В списке травмированных защитники Карл Гуннарссон, Алекс Пьетранджело, Джоэль Эдмундсон и нападающий Робби Фаббри.

    «Сент-Луис» вполне неплохо выглядит в спецбригадах. В меньшинстве команда и вовсе 4-я в лиге, показывая 84,5% надежности, а в большинстве реализует 22,6% своих попыток (11-й результат). Но в целом и в обороне и в атаке «Блюз» не входят даже в топ-20 команд НХЛ.

    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» дома уступил «Эдмонтону» (4:6), а до этого на выезде был уничтожен «Тампой-Бэй» (1:7) пропустив 13 шайб за две игры. Однако в целом в последних десяти матчах у «Эвеланш» шесть побед, и это помогает им держаться на третьем месте в Центральном дивизионе.

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    В игре с «Эдмонтоном» провалился российский вратарь Семен Варламов, которого заменили в середине второго периода после трех пропущенных шайб, однако и Филип Грубауэр положение не спас. Как всегда на высоте сыграла тройка лидеров атаки — одна из сильнейших на данный момент в НХЛ. Габриэль Ландескуг оформил дубль и набрал четыре очка за матч, те же четыре очка при одной шайбе у Микки Рантанена, ассистентский дубль у Натана Маккиннона.

    Российский защитник Никита Задоров очков в матче не набрал, провел на льду чуть менее 19 минут и закончил матч с полезностью «-2». Нападающий Владислав Каменев пропускал поединок из-за травмы плеча. Также травмированы защитник Марк Барберио и нападающий Александр Керфут.

    Сила «Колорадо» в его атакующей линии — в среднем 3,61 шайбы за матч (4-й показатель) и 29,7% реализации большинства (2-е место). Но в обороне у «Эвеланш» есть проблемы, и даже в топ-15 команда не входит, пропуская в среднем три шайбы за игру.

    Прогноз

    Первая встреча соперников в сезоне завершилась домашним поражением «Колорадо» в овертайме (2:3), и сейчас «Эвеланш» реально провалили две последние встречи. Но это как раз и может разозлить «Колорадо», так что рискнем с прогнозом на победу «Лавин» в основное время с коэффициентом 2,24. 0

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    Прогноз на «Сент-Луис» — «Колорадо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.24. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 15 декабря 2018 года «Сент-Луис Блюз» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 04:00 мск.
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