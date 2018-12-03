«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч КХЛ 3 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 3 декабря 2018 года омский «Авангард» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Салават Юлаев».

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» дома уступил «Магнитке» (1:2), прервав серию из двух побед и потерпев свое третье поражение в пяти последних матчах. Омичи продолжают удерживать за собой второе место в Восточной конференции, но лишь благодаря лидированию в дивизионе — по очкам их уже опережают и «Ак Барс» и «Металлург».

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В игре с «Магниткой» единственную шайбу забросил лучший бомбардир команды Сергей Широков. Среди лидеров отметим защитников Евгения Медведева и Максима Чудинова, а также нападающих Илью Михеева, Дениса Зернова, Кирилла Семенова и Давида Дэарне. В лазарете с самого начала сезона находится вратарь Кари Рамо.

Главная проблема «Авангарда» — реализация большинства с показателем 15,5%, что является лишь 19-м результатом из 25-ти команд в КХЛ. Что касается меньшинства, а также в целом игры в атаке и обороне, здесь у омичей все в порядке — места в топ-7.

«Салават Юлаев»

В прошлом поединке «Салават Юлаев» дома в серии буллитов умудрился проиграть одному из аутсайдеров конференции «Адмиралу» (1:2). Это поражение стало для уфимцев третьим подряд и четвертым в последних пяти матчах, что отбросило команду на 6-е место Востока — «Салават» уже на четыре очка отстает от «Барыса» и на девять от «Металлурга».

Единственную шайбу в прошлом матче забросил защитник Филип Ларсен — один из лидеров команды, среди которых также нужно выделить Антона Бурдасова, Дмитрия Кугрышева и легионерскую компанию в лице Линуса Умарка, Тиму Хартикайнена, Йонаса Кемппайнена и основного вратаря Юху Метсолу. В списке травмированных защитник Григорий Панин и нападающий Вячеслав Солодухин.

«Салават Юлаев» более уверенно чувствует себя в оборонительной игре, пропуская в среднем лишь 2,00 шайбы за игру (4-й показатель в КХЛ), и нейтрализуя 89,1% большинства соперника (3-й показатель). Но в атаке результаты уфимцев заметно хуже.

Прогноз

Обе команды в последних матчах выглядят не очень хорошо, а в случае с «Салаватом» можно говорить об игровом кризисе. В двух предыдущих матчах соперники обменялись победами на льду Уфы (3:2 и 0:1). Как видим, игры были не очень результативные, так что рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,11. 0