ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр РадуловНХЛ. Победная шайба Радулова, результативная встреча Кучерова и Дадонова Мартен ФуркадФуркад без конкурентов и новая надежда для сборной России Эмильяно ВеласкесПримера. «Реал» одолел «Валенсию», «Барселона» против «Вильярреала»
  • 10:56
    • ЦСКА хочет усилиться эквадорским форвардом
  • 09:45
    • НБА. «Торонто» оформил 20 побед в сезоне, Карри вернулся с поражением
  • 08:45
    • Уайлдер и Фьюри не определили победителя
  • 00:50
    • «Реал» взял верх над «Валенсией»
  • 00:11
    • «Монпелье» вырвал победу у «Монако»
  • 22:25
    • «МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
  • 21:58
    • Гол Роналду помог «Ювентусу» крупно обыграть «Фиорентину»
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Салават Юлаев» реабилитироваться за поражения в последних матчах?

    «Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч КХЛ 3 декабря 2018 года

    КХЛ Авангард Салават Юлаев
    Прогноз на «Авангард» — «Салават Юлаев»
    Команда «Авангард»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 3 декабря 2018 года омский «Авангард» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Салават Юлаев».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Авангард»

    В прошлом матче «Авангард» дома уступил «Магнитке» (1:2), прервав серию из двух побед и потерпев свое третье поражение в пяти последних матчах. Омичи продолжают удерживать за собой второе место в Восточной конференции, но лишь благодаря лидированию в дивизионе — по очкам их уже опережают и «Ак Барс» и «Металлург».

    Все прогнозы на КХЛ

    В игре с «Магниткой» единственную шайбу забросил лучший бомбардир команды Сергей Широков. Среди лидеров отметим защитников Евгения Медведева и Максима Чудинова, а также нападающих Илью Михеева, Дениса Зернова, Кирилла Семенова и Давида Дэарне. В лазарете с самого начала сезона находится вратарь Кари Рамо.

    Главная проблема «Авангарда» — реализация большинства с показателем 15,5%, что является лишь 19-м результатом из 25-ти команд в КХЛ. Что касается меньшинства, а также в целом игры в атаке и обороне, здесь у омичей все в порядке — места в топ-7.

    «Салават Юлаев»

    В прошлом поединке «Салават Юлаев» дома в серии буллитов умудрился проиграть одному из аутсайдеров конференции «Адмиралу» (1:2). Это поражение стало для уфимцев третьим подряд и четвертым в последних пяти матчах, что отбросило команду на 6-е место Востока — «Салават» уже на четыре очка отстает от «Барыса» и на девять от «Металлурга».

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Единственную шайбу в прошлом матче забросил защитник Филип Ларсен — один из лидеров команды, среди которых также нужно выделить Антона Бурдасова, Дмитрия Кугрышева и легионерскую компанию в лице Линуса Умарка, Тиму Хартикайнена, Йонаса Кемппайнена и основного вратаря Юху Метсолу. В списке травмированных защитник Григорий Панин и нападающий Вячеслав Солодухин.

    «Салават Юлаев» более уверенно чувствует себя в оборонительной игре, пропуская в среднем лишь 2,00 шайбы за игру (4-й показатель в КХЛ), и нейтрализуя 89,1% большинства соперника (3-й показатель). Но в атаке результаты уфимцев заметно хуже.

    Прогноз

    Обе команды в последних матчах выглядят не очень хорошо, а в случае с «Салаватом» можно говорить об игровом кризисе. В двух предыдущих матчах соперники обменялись победами на льду Уфы (3:2 и 0:1). Как видим, игры были не очень результативные, так что рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,11. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Сегодня в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Милан — Парма
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Сегодня в 15:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Сегодня в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Минск
  • Сегодня в 17:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Сегодня в 17:05
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Марсель — Реймс
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Сегодня в 19:15
    •  3.84
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Сегодня в 20:30
    •  4.50
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Сегодня в 22:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бордо — ПСЖ
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Каролина
  • Завтра в 06:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Краснодар» ведет борьбу за победу в группе
  • Лига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс
    • 18:58 30/11/2018     «Локомотив»
  • Лучше поздно, чем никогда: первая победа «Локо» в ЛЧ
    • 02:20 29/11/2018     Евгения Медведева
  • Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатов
    • 14:01 26/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Авангард» — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 3 декабря 2018 года омский «Авангард» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 19:30 мск.
    Тоже интересно
    «Рубин» — «Динамо» Футбол РПЛ. «Рубин» сыграл вничью с «Динамо», «Ахмат» упустил победу над «Енисеем»Результаты матчей 16-го тура чемпионата России Вчера в 21:430
  • 11:43
    • Берхалтер возглавит сборную США
  • 10:44
    • Чалов: ЦСКА важно вернуться на победный путь
  • 09:55
    • Фьюри: Считаю, что победил Уайлдера
    Вирджил ван Дейк Футбол АПЛ. «МанСити» победил «Борнмут», «МЮ» сыграл вничью с «Саутгемптоном»Обзор матчей 14-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Московское дерби, «Челси» против аутсайдера
  • 3.84
    •
  • 09:13
    • Анри: У «Монако» есть страх побед
  • 08:57
    • «Уфа» рассталась с полузащитником
  • 08:30
    • Солари: Бэйл очень устал
    «Барыс» — «Автомобилист» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» разгромил «Барыс», «Спартак» уступил ЦСКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 1 декабря Вчера в 20:480
  • 08:15
    • Украинец Гвоздик стал чемпионом мира
  • 21:48
    • 17-летняя россиянка Яковлева победила на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина
  • 21:08
    • «Анжи» разошелся миром с «Уфой»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие