«Чикаго» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 15 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 15 ноября 2018 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Сент-Луис».

«Чикаго»

В прошлом матче «Чикаго» на выезде в овертайме уступил «Каролине» (2:3), потерпев свое восьмое поражение подряд, хотя одно набранное очко помогло «Блэкхокс» сдвинуться с последнего места Центрального дивизиона, опередив как раз «Сент-Луис».

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В игре с «Каролиной» снова без голов остался российский нападающий Артем Анисомов, который не забрасывает шайбы уже семь матчей подряд, в течение которых набрал лишь два очка. Шайбами в составе «Блэкхокс» на этот раз отметились Джонатан Тэйвз и Алекс Де Бринкет. В лазарете находятся нападающие Маркус Крюгер и Брэндон Саад.

По всем показателям «Чикаго» пасет задних в НХЛ. Чуть получше обстоят дела с атакой — 2,83 заброшенные шайбы в среднем за матч и 23-е место из 31-го, но по игре в обороне и в большинстве «Блэкхокс» занимают предпоследние места в Лиге.

«Сент-Луис»

В прошлом поединке «Сент-Луис» дома уступил «Миннесоте» (2:3), прервав серию из двух побед подряд, и опустившись на последнее место в Центральном дивизионе, даже несмотря на четыре победы в последних шести матчах. Теперь «Блюз» ждут три поединка на выезде.

В игре с «Миннесотой» голами отметились далеко не основные бомбардиры — защитник Алекс Пьетранджело и нападающий Оскар Сундквист. Не лучшим образом отыграл вратарь Чед Джонсон, пропустив три шайбы с 18 бросков. В лазарете команды находятся защитники Роберт Бортуццо, Джей Боумистер и нападающий Брэйден Шенн.

Что касается российского десанта — нападающие Владимир Тарасенко и Никита Сошников завершили поединок без очков, а вот Иван Барбашев отличился ассистом, набрав свое четвертое очко в сезоне. Лучше всех показатели у Тарасенко — 14 очков в 15 матчах, но шайб Владимир не забрасывает четыре игры подряд.

«Сент-Луис» показывает очень хорошую игру в атаке и спецбригадах. Так, забрасывая в среднем 3,47 шайбы за матч, «Блюз» входят в топ-3 НХЛ, а по игре в большинстве занимают четвертое место с показателем в 27,6% реализации. Главная проблема — это вратари и оборона, так как, пропуская в среднем 3,40 шайбы за матч, «Сент-Луис» располагается только на 25-м месте.

Прогноз

Соперники успели сыграть друг с другом уже три матча — два из них завершились победами «Сент-Луиса», дважды соперники определяли сильнейшего в овертаймах и забросили в трех играх 26 шайб (в среднем почти девять голов за игру). Так что можно вполне очевидно поставить на тотал больше, а мы рекомендуем еще и прогноз на победу «Сент-Луиса» в матче с коэффициентом 1,91. 0