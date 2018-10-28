ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко АсенсиоНет Месси и Роналду — нет проблем. «Эль-Класико» в поисках нового героя Артем ДзюбаФранцузские крепыши, Дзюба и характер У Рианчо впереди много работыКаррера ушел, проблемы остались
  • 16:39
    • Стивенс одержала третью победу на турнире в Сингапуре и вышла в 1/2 финала
  • 15:54
    • Президентом «Интера» стал 26-летний китайский бизнесмен
  • 15:32
    • ФИФА выступила против проведения матча «Жирона» — «Барселона» в США
  • 14:48
    • Автор двух голов в ворота ЦСКА стал лучшим игроком недели в ЛЧ
  • 13:18
    • СМИ: «Спартак» продлит контракт с Еременко
  • 13:10
    • Кулемин добился нового суда о получении канадского гражданства
  • 12:58
    • Бертенс вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA
    Все новости спорта

    Ослабленный травмами лидеров «Ванкувер» не сможет остановить «Питтсбург»

    «Ванкувер» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 28 октября 2018 года

    НХЛ Ванкувер Кэнакс Питтсбург Пингвинз
    Прогноз на «Ванкувер» — «Питтсбург»
    Евгений Малкин, «Питтсбург»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 28 октября 2018 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Питтсбург».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ванкувер»

    В прошлом поединке «Ванкувер» на выезде уступил «Аризоне» (1:4), и продолжил чередовать победы с поражениями на протяжении уже шести матчей подряд. Впрочем, это не мешает «Кэнакс» пока что возглавлять Тихоокеанский дивизион при шести победах в 11 матчах.

    Все прогнозы на НХЛ

    Единственную шайбу в игре с «Аризоной» забросил силовой нападающий Даррен Арчибальд, который проводил свой первый матч в сезоне. Российский нападающий Николай Голдобин в 11 играх набрал 3 (1+2) очка. Главная проблема «Ванкувера» — переполненный лазарет. Точно не сыграют вратарь Тетчер Дэмко и нападающий Джей Бигл, под вопросом участие защитника Александра Эдлера, нападающих Свена Бертчи, Элиаса Петтерссон и Брока Бозера. Причем Эдлер, Петтерссон и Бертчи — это лидеры «Ванкувера».

    После провального прошлого сезона, когда у «Ванкувера» не получалось почти ничего, сейчас «Касатки» демонстрируют вполне приличные результаты, но есть проблемы с игрой в обороне в последних трех встречах — 11 пропущенных шайб.

    «Питтсбург»

    В прошлом матче «Питтсбург» на выезде одержал одну из крупнейших побед за последние годы, уничтожив «Калгари» (9:1). На данный момент «Пингвинз» идут на серии из трех побед и набирают очки шесть матчей кряду, лидируя в Столичном дивизионе.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •

    В игре с «Калгари» голами отметились все четыре пятерки «Питтсбурга», но больше всего стоит выделить дубли Фила Кессела и Патрика Хорнквиста, гол и две передачи Сидни Кросби, гол+пас Брайана Раста и ассистентский хет-трик Дерека Брассара. Наш Евгений Малкин отдал два ассиста, и с 15 очками лидирует в списке лучших бомбардиров клуба. Из-за травмы не поможет команде защитник Джастин Шульц

    В трех последних матчах «Питтсбург» забросил 18 шайб, пропустив всего шесть. Команда явно набрала отличный ход и показывает сбалансированные результаты. Кроме того, начал набирать форму основной вратарь команды Мэтт Мюррей.

    Прогноз

    Команды уже встречались в этом сезоне на льду «Питтсбурга», и тогда победу в овертайме одержал «Ванкувер». Но сейчас, с учетом серии травм лидеров «Кэнакс», больше шансов у «Пингвинз». Прогнозируем победу «Питтсбурга» в основное время с коэффициентом 1,90. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Йокерит — Спартак
  • Сегодня в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Сегодня в 21:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вальядолид — Эспаньол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.04
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вегас — Тампа-Бэй
  • Завтра в 01:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Урал — Уфа
  • Завтра в 14:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Металлург — Динамо Москва
  • Завтра в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Завтра в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Оренбург
  • Завтра в 16:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Герта
  • Завтра в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ньюкасл
  • Завтра в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кардифф
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ростов — Анжи
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лопетеги обречен получить отставку в ближайшую неделю
  • Даже Роналду и Зидан не спасли бы сейчас «Реал»
    • 22:16 21/10/2018     «Ювентус» на голову превзошел «МЮ»
  • «Ювентус» показал место «МЮ» в современном футболе
    • 17:03 24/10/2018     «МЮ» упустил победу на последней минуте добавленного времени
  • Для лучшей обороны «МЮ» нужно больше атаковать
    • 02:03 21/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Ванкувер» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 28 октября 2018 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 04:00 мск.
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Спартака» Хоккей КХЛ. СКА сыграет в Риге, «Йокерит» примет «Спартак»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 октября 16:000
  • 10:09
    • Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
  • 09:57
    • Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 08:41
    • «Кливленд» проиграл пятый матч подряд
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Ассистентский хет-трик Панарина, Малкин помог «Питтсбургу» разгромить «Калгари»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 октября 10:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Йокерит» против «Спартака» и матчи футбольных середняков
  • 4.04
    •
  • 16:54
    • Ла Лига оспорит в CAS решение ФИФА о запрете проведения матча в США
  • 16:27
    • «Молодежка» «Арсенала» разгромила «Оренбург»
  • 16:14
    • Венгер может стать главным тренером «Милана»
    «Наполи» на последних минутах не удержал победу в Париже Футбол «Наполи» поставил под вопрос командный класс ПСЖРеакция прессы на матч ПСЖ — «Наполи» Вчера в 20:320
  • 08:31
    • «Реал» нашел замену для Марсело
  • 08:14
    • ЦСКА хочет выкупить Бекао
  • 23:57
    • «Спартак» разошелся миром с «Рейнджерс» в Глазго
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие