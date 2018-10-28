«Ванкувер» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 28 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 28 октября 2018 года «Ванкувер Кэнакс» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Питтсбург».

«Ванкувер»

В прошлом поединке «Ванкувер» на выезде уступил «Аризоне» (1:4), и продолжил чередовать победы с поражениями на протяжении уже шести матчей подряд. Впрочем, это не мешает «Кэнакс» пока что возглавлять Тихоокеанский дивизион при шести победах в 11 матчах.

Все прогнозы на НХЛ

Единственную шайбу в игре с «Аризоной» забросил силовой нападающий Даррен Арчибальд, который проводил свой первый матч в сезоне. Российский нападающий Николай Голдобин в 11 играх набрал 3 (1+2) очка. Главная проблема «Ванкувера» — переполненный лазарет. Точно не сыграют вратарь Тетчер Дэмко и нападающий Джей Бигл, под вопросом участие защитника Александра Эдлера, нападающих Свена Бертчи, Элиаса Петтерссон и Брока Бозера. Причем Эдлер, Петтерссон и Бертчи — это лидеры «Ванкувера».

После провального прошлого сезона, когда у «Ванкувера» не получалось почти ничего, сейчас «Касатки» демонстрируют вполне приличные результаты, но есть проблемы с игрой в обороне в последних трех встречах — 11 пропущенных шайб.

«Питтсбург»

В прошлом матче «Питтсбург» на выезде одержал одну из крупнейших побед за последние годы, уничтожив «Калгари» (9:1). На данный момент «Пингвинз» идут на серии из трех побед и набирают очки шесть матчей кряду, лидируя в Столичном дивизионе.

В игре с «Калгари» голами отметились все четыре пятерки «Питтсбурга», но больше всего стоит выделить дубли Фила Кессела и Патрика Хорнквиста, гол и две передачи Сидни Кросби, гол+пас Брайана Раста и ассистентский хет-трик Дерека Брассара. Наш Евгений Малкин отдал два ассиста, и с 15 очками лидирует в списке лучших бомбардиров клуба. Из-за травмы не поможет команде защитник Джастин Шульц

В трех последних матчах «Питтсбург» забросил 18 шайб, пропустив всего шесть. Команда явно набрала отличный ход и показывает сбалансированные результаты. Кроме того, начал набирать форму основной вратарь команды Мэтт Мюррей.

Прогноз

Команды уже встречались в этом сезоне на льду «Питтсбурга», и тогда победу в овертайме одержал «Ванкувер». Но сейчас, с учетом серии травм лидеров «Кэнакс», больше шансов у «Пингвинз». Прогнозируем победу «Питтсбурга» в основное время с коэффициентом 1,90. 0