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    «Авангард» и «Салават Юлаев» могут подарить ничью в основное время

    «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 октября 2018 года

    КХЛ Авангард Салават Юлаев
    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард»
    Илья Михеев, «Авангард»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 октября 2018 года уфимский «Салават Юлаев» примет омский «Авангард». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард».
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    «Салават Юлаев»

    В прошлом матче «Салават Юлаев» на выезде уступил «Ак Барсу» (1:3), потерпев свое второе поражение в трех последних матчах. Кроме того, в основное время уимфцы не могут выиграть уже три игры, и сейчас опустились на пятое место в Восточной конференции, рискуя вскоре пропустить выше даже «Барыс».

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    Единственную шайбу в игре против «Ак Барса» забросил лучший снайпер команды Антон Бурдасов с передач двух лучших бомбардиров — Линуса Умарка и Тиму Хартикайнена, но в целом за последние три игры «Салават» забросил лишь три шайбы и только две в основное время. В списке травмированных защитники Станислав Гареев, Захар Арзамасцев и Сергей Терещенко.

    Несмотря на неудачи в последних играх, по всем статистическим показателям «Салават Юлаев» пока еще входит в топ-6 лучших команд КХЛ, но сильнее всего выглядит меньшинство — 87% надежности и второй результат в Лиге.

    «Авангард»

    В прошлом поединке «Авангард» в овертайме проиграл «Трактору» (1:2), потерпев свое второе поражение подряд и пятое в последних шести матчах. Кризис омичей почти лишил их преимущества перед преследователями в Восточной конференции и отдалил от «Автомобилиста» на целых восемь баллов.

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    В двух последних играх «Авангард» забросил лишь две шайбы, при этом Сергей Широков и Кирилл Петров в этих матчах заработали по голу и результативной передаче. Но явно большего ожидали от Ильи Михеева, да и вратарь Игорь Бобков все менее надежен в воротах. В списке травмированных по-прежнему голкипер Кари Рамо, защитники Максим Березин и Никита Пивцакин, нападающий Александр Яремчук.

    Практически по всем показателям «Авангард» все еще входит в топ-5 КХЛ, но есть серьезные проблемы с игрой в большинстве — всего 18,6% реализации и 15-я позиция. Кроме того, в последних шести матчах омичи пропустили 19 шайб.

    Прогноз

    Обе команды в последних играх показывают далеко не лучшие результаты, но особенно сложная ситуация у «Авангарда». Букмекеры отдают небольшое предпочтение омичам, а мы попробуем рискнуть с прогнозом на ничью в основное время с коэффициентом 4,24. 0

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    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.24. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 октября 2018 года уфимский «Салават Юлаев» примет омский «Авангард». Начало матча — 17:00 мск.
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