«Нефтехимик» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 13 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 13 октября 2018 года нижнекамский «Нефтехимик» примет финский «Йокерит». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Йокерит».

«Нефтехимик»

В последних матчах «Нефтехимик» чередует победы и поражения. Это позволяет нижнекамцам бороться за зону плей-офф Восточной конференции, но не больше, так как конкуренты отрываются от подопечных Андрея Назарова все больше.

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После перестройки, затеянной в конце плей-офф прошлого сезона и в межсезонье, лидерами команды стало финское трио форвардов — Йоонас Наттинен, Юуссо Пуустинен и Микаэль Руохомаа. Вместе они набрали в два раза больше очков, чем остальные нападающие команды. Среди защитников стоит выделить Адама Полашека. В лазарете пребывает нападающий Эмиль Галимов.

Статистические показатели «Нефтехимика» примерно соответствуют его занимаемой позиции в турнирной таблице. Лишь по пропущенным шайбам в целом (в среднем 2,5 за игру) нижнекамцы рядом с топ-10, а вот по забитым и по игре спецбригад «Нефтехимик» находится ближе к концу второго десятка команд КХЛ.

«Йокерит»

Перед встречей с «Нефтехимиком» «Йокерит» ждет последняя домашняя встреча с «Витязем», а до этого команда обыграла «Динамо Минск» (5:3), одержав шестую победу в последних десяти матчах. При этом восемь из них завершились с набранными очками. «Йокерит» занимает третье место в Западной конференции, уступая только двум грандам — СКА и ЦСКА.

«Йокерит» отличается на удивление ровным составом. На данный момент уже семь человек набрали по 10 и более очков. Среди них защитник Сами Леписто, нападающие Сакари Маннинен, Никлас Йенсен, Пекка Йормакка, Йессе Йоэнсуу, Джон Норман и Брайан О’Нейлл. Также стоить выделить 8 результативных передач форварда Стива Мозеса. В списке травмированных только один форвард Петер Регин.

По всем показателям «Йокерит» входит в десятку сильнейших команд КХЛ, а по игре в атаке финнам почти нет равных. У «Йокерита» абсолютно лучшее в Лиге большинство (34,9%) и вторая результативность в целом — в среднем 3,86 заброшенных шайб за матч.

Прогноз

По всем параметрам «Йокерит» сильнее «Нефтехимика». В пользу нижнекамцев говорит только родная площадка, и это может усложнить задачу финнов, но они остаются фаворитами матча. Рекомендуем ставку на победу «Йокерита» в матче с коэффициентом 1,79. 0