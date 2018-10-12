«Динамо Минск» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 12 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 12 октября 2018 года минское «Динамо» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Минск» — «Локомотив».

«Динамо Минск»

В прошлом поединке «Динамо» на выезде проиграло «Йокериту» (3:5), закрыв свою ужасную выездную серию тремя подряд фиаско. При этом общая серия поражений белорусов достигла четырех поединков. Из-за этого минчане опустились на предпоследнее место в Западной конференции, но впереди три домашних игры, и это шанс улучшить свое турнирное положение.

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В прошлом матче отличный результат показал защитник Кристиан Хенкель, оформив свой первый дубль в сезоне. Вместе с Евгением Лисовцом и Патриком Уиркошем Хенкель один из трех лучших бомбардиров-защитников «Динамо». Среди форвардов стоит выделить Андрея и Сергея Костицыных, Квинтона Хаудена и Теему Пулккинена. Лазарет команды пуст.

У минского «Динамо» не так уж просто найти сильные стороны, так как по всем показателям команда пасет задних. Но хуже всего обстоят дела со спецбригадами — всего 12,7% реализации большинства (22-е место) и 75,4% надежности в меньшинстве (19-е). Не выручает и звездный вратарь Юнас Энрот.

«Локомотив»

В прошлом поединке «Локомотив» на родном льду одержал непростую победу над «Ак Барсом» (2:1), которая стала для ярославцев второй подряд после двух подряд поражений. В целом в последних десяти матчах команда взяла пять побед и сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, но перед выездом в Минск их ждет тяжелейшая игра в Санкт-Петербурге против СКА.

Результат матча с «Ак Барсом» сделала первая тройка «Локомотива» — Петри Контиола и Брэндон Козун забросили по шайбе, Андрей Локтионов сделал два ассиста. Именно от этого трио, а также от защитника Якуба Накладала, во многом зависит игра и результаты команды. На четверых они набрали уже 49 очков — практически половину всех очков команды. Также хороший матч с «Ак Барсом» отыграл вратарь Илья Коновалов, отразив 28 из 29 бросков в створ. В списке травмированных основной вратарь Александр Салак и нападающий Егор Коршков.

«Локомотив» — команда оборонительного стиля. У ярославцев абсолютно лучшее в КХЛ меньшинство (90,6% надежности) и одна из лучших оборон, пропускающая в среднем лишь 2,2 шайбы за матч (5-й результат). Но по забитым голам и реализации большинства «Локомотив» также входит в топ-10.

Прогноз

Безусловно, дома минское «Динамо» попробует реабилитироваться за серию поражений. И «Локомотив», не слишком результативный в атаке, может стать подходящим соперником для того, чтобы хотя бы набрать очки. Так что можно рискнуть со ставкой на ничью в основное время с коэффициентом 4,40. Опять же, в двух из трех последних матчей «Динамо» были как раз зафиксированы ничьи в основное время. 0