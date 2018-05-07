США — Германия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 7 мая

США

Сборная США стартовала на чемпионате мира двумя победами – над Канадой в серии буллитов (5:4) и Данией (4:0). Результат очень хороший как для сборной, которая на чемпионатах мира в последние годы не добивается высоких результатов.

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Лучшим бомбардиром сборной США на данный момент является нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер. По два гола на счету Дилана Ларкина из «Детройта» и Кэма Аткинсона из «Коламбуса». Также очень сильно выглядит голкипер Кит Кинкэйд. Представитель «Нью-Джерси» в двух играх отражает почти 94% бросков.

У США молодая и быстрая атакующая линия, которая выглядела очень эффективно в двух поединках, забросив восемь шайб. Плюс хорошо отыграл Кинкэйд, подчищавший ошибки не очень надежной обороны.

Германия

В двух стартовых матчах чемпионата мира Германия, финалист Олимпийских игр, потерпела два поражения – от Дании (2:3) и Норвегии (3:4). Причем обе – в серии буллитов. Но для подопечных Марко Штурма это, на самом деле, неплохой результат.

Главная звезда сборной нападающий Леон Драйзатль из «Эдмонтона» в двух матчах набрал уже 5 (1+4) очков. Также стоит отметить нападающего Патрика Хагера, забросившего две шайбы. А вот форвард Доминик Кахун, недавно подписавший контракт новичка с «Чикаго», пока не набрал ни одного очка. Не лучшим образом выглядит и голкипер Тимо Пильмайер, тогда как основной вратарь сборной на Олимпиаде Дэнни аус ден Биркен на чемпионате мира в Дании помочь команде не смог из-за травмы.

Германия, в целом, показывает достаточно результативный хоккей, как для команды, главная задача которой – борьба за выживание и попытка зацепиться за зону плей-офф. Но нужно решить проблему обороны и надежности вратарей.

Прогноз

1,96ТБ 5,5

В двух матчах Германия забросила пять шайб, США – восемь. Команды играют достаточно результативно, при этом у американцев не лучшая игра в обороне, а у немцев не слишком хорошая вратарская линия. Так что можно ожидать результативный матч – рекомендуем присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,96.

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