«Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 апреля

«Коламбус»

В прошлом матче «Коламбус» снова обыграл «Вашингтон» и снова в овертайме (5:4). «Блу Джекетс» неожиданно взяли две победы на выезде, хотя считались аутсайдером серии. Теперь им предстоит выдержать давление «Кэпиталз» уже на своем льду.

Все прогнозы на НХЛ

Одним из героев второго поединка стал российский вратарь Сергей Бобровский, который хоть и пропустил четыре шайбы, но при этом отразил 54 из 58 бросков в створ. Российский нападающий Артемий Панарин продолжил набирать очки и во втором матче – после гола и двух передач на его счету ассистентский дубль. Кроме того, дубль на счету Кэма Аткинсона, сразу три (1+2) очка набрал защитник Зак Веренски, а нападающий Мэтт Калверт забросил свою первую шайбу в плей-офф и 11-ю в сезоне, которая принесла «Коламбусу» победу в овертайме.

При этом «Коламбус» по-прежнему не может рассчитывать на двух форвардов – Александра Веннберга и Лукаша Седлака, но продолжает показывать отличную игру в атаке, и реализацию меньшинства. «Блу Джекетс» бьют «Вашингтон» их же оружием – нападением.

«Вашингтон»

«Вашингтон» считался явным фаворитом серии с «Коламбусом», а теперь вынужден ехать на выезд, уступая в серии 0:2. Каждое следующее поражение ставит «Кэпиталз» в почти безнадежную ситуацию. И лишь тот факт, что «Вашингтон» проигрывал в овертаймах, оставляет команде надежду на камбэк.

Во втором матче у «Вашингтона» дублем в большинстве выстрелил российский нападающий Александр Овечкин. До этого в первой игре также дубль оформил еще один россиянин Евгений Кузнецов. Три результативные передачи отдал защитник Джон Карлссон, гол+пас у нападающего Ти Джея Оши, а его коллега по звену Никлас Бэкстрем оформил ассистентский дубль. Однако по ходу матча Филиппа Грубауэра заменил Брэйден Холтби. Судя по всему, именно Холтби будет играть в воротах в выездных поединках.

Проблемы в обороне и неудачная игра Филиппа Грубауэра в воротах – два ключевых фактора в поражениях «Кэпиталз». Но у «Вашингтона» неплохо выглядит атака, которая и забрасывает и бросает. Во втором матче «Столичные» нанесли по воротам соперника 58 бросков. И если Брэйден Холтби сыграет удачно, у команды может появиться шанс на камбэк.

Прогноз

1,90Победа «Вашингтона» в матче

После двух выездных побед «Коламбус» выглядит предпочтительнее, но «Блу Джекетс» дважды дожали соперника в овертаймах, и Сергей Бобровский в воротах может просто устать от такого количества работы. Предлагаем ставку на победу «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,90.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram