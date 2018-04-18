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    Сумеет ли «Вашингтон» прервать серию неудач с «Коламбусом»?

    «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 18 апреля

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Вашингтон Кэпиталз
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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
    nhl.com
    В рамках игрового дня плей-офф НХЛ 18 апреля «Коламбус Блу Джекетс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча – 02:30 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Вашингтон».

    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» снова обыграл «Вашингтон» и снова в овертайме (5:4). «Блу Джекетс» неожиданно взяли две победы на выезде, хотя считались аутсайдером серии. Теперь им предстоит выдержать давление «Кэпиталз» уже на своем льду.

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    Одним из героев второго поединка стал российский вратарь Сергей Бобровский, который хоть и пропустил четыре шайбы, но при этом отразил 54 из 58 бросков в створ. Российский нападающий Артемий Панарин продолжил набирать очки и во втором матче – после гола и двух передач на его счету ассистентский дубль. Кроме того, дубль на счету Кэма Аткинсона, сразу три (1+2) очка набрал защитник Зак Веренски, а нападающий Мэтт Калверт забросил свою первую шайбу в плей-офф и 11-ю в сезоне, которая принесла «Коламбусу» победу в овертайме.

    При этом «Коламбус» по-прежнему не может рассчитывать на двух форвардов – Александра Веннберга и Лукаша Седлака, но продолжает показывать отличную игру в атаке, и реализацию меньшинства. «Блу Джекетс» бьют «Вашингтон» их же оружием – нападением.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» считался явным фаворитом серии с «Коламбусом», а теперь вынужден ехать на выезд, уступая в серии 0:2. Каждое следующее поражение ставит «Кэпиталз» в почти безнадежную ситуацию. И лишь тот факт, что «Вашингтон» проигрывал в овертаймах, оставляет команде надежду на камбэк.

    Ближайшие события

    Во втором матче у «Вашингтона» дублем в большинстве выстрелил российский нападающий Александр Овечкин. До этого в первой игре также дубль оформил еще один россиянин Евгений Кузнецов. Три результативные передачи отдал защитник Джон Карлссон, гол+пас у нападающего Ти Джея Оши, а его коллега по звену Никлас Бэкстрем оформил ассистентский дубль. Однако по ходу матча Филиппа Грубауэра заменил Брэйден Холтби. Судя по всему, именно Холтби будет играть в воротах в выездных поединках.

    Проблемы в обороне и неудачная игра Филиппа Грубауэра в воротах – два ключевых фактора в поражениях «Кэпиталз». Но у «Вашингтона» неплохо выглядит атака, которая и забрасывает и бросает. Во втором матче «Столичные» нанесли по воротам соперника 58 бросков. И если Брэйден Холтби сыграет удачно, у команды может появиться шанс на камбэк.

    Прогноз

    1,90Победа «Вашингтона» в матче

    После двух выездных побед «Коламбус» выглядит предпочтительнее, но «Блу Джекетс» дважды дожали соперника в овертаймах, и Сергей Бобровский в воротах может просто устать от такого количества работы. Предлагаем ставку на победу «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,90.

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