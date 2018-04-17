«Торонто» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 17 апреля

«Торонто»

«Торонто» в прошлом матче снова был разбит на выезде «Бостоном» (3:7), потерпев второе поражение подряд. На родном льду «Мэйпл Лифс» необходимо отыгрываться, а каждое следующее поражение ставит команду на грань вылета из плей-офф.

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Второй провальный матч отыграл датский вратарь Фредерик Андересен, который был заменен на 13-й минуте, пропустив к тому времени три шайбы. Но и вышедший ему на замену Кертис Маккэлхини отыграл не лучшим образом. Снова без очков завершил матч лидер атак Остон Мэттьюз, и лишь Митч Марнер оформил гол+пас. Российский защитник Никита Зайцев снова отыграл без очков, завершив поединок с отрицательной полезностью «-2».

«Торонто» провалил оба матча, пропустив в общей сложности 12 шайб. Плохо выглядит Андерсен и оборона, а атака во главе с Остоном Мэттьюзом не может преодолеть прессинг «Бостона».

«Бостон»

«Бостон» снова разбил «Торонто» и сделал весомую заявку на выход во второй раунд плей-офф. «Брюинз» ведут в серии 2:0, полностью владеют преимуществом, и в Торонто команде достаточно взять даже одну победу, чтобы чувствовать себя комфортно, вернувшись домой.

Абсолютно сумасшедший матч получился у первой ударной тройки «Бостона». Злым гением «Торонто» снова стал Давид Пастрнак, который на этот раз набрал шесть очков за игру – на его счету три шайбы и три передачи. По ассистентскому покеру у Брэда Маршанда и Патриса Бержерона. Также три передачи у защитника Тори Крюга, а вторая тройка в полном составе оформила по голу – Давид Крейчи, Рик Нэш и Джейк Дэбраск. Российский вратарь Антон Худобин во втором матче серии также не играл.

«Бостон» показывает фантастически результативный хоккей в первых двух играх. У «Брюинз» отлично работают спецбригады – снова два гола в большинстве, хотя они и пропустили в меньшинстве, но лишь в конце игры.

Прогноз

1,92Победа «Торонто» в матче

«Торонто» дважды проиграл на выезде, но дома на своем льду «Мэйпл Лифс» будут заряжены совершенно по-другому. Это будет битва, и мы рискнем предложить ставку на победу «Торонто» в матче с коэффициентом 1,92.

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