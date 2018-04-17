«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 17 апреля

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» обыграла «Нью-Джерси» (5:3). Эта победа стала второй в серии для «Лайтнинг», которые с хорошей форой отправляются в Нью-Джерси.

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Одним из героев матча стал российский нападающий Никита Кучеров, который отметился заброшенной шайбой и отдал две результативные передачи. Форвард Алекс Киллорн отличился дублем. Российский вратарь Андрей Василевский провел хороший матч, отразив 41 из 44 бросков в створ. Защитник Михаил Сергачев провел на льду менее 13 минут игрового времени. В списке травмированных по-прежнему один нападающий Адам Эрн.

«Тампа» снова отправила в ворота «Нью-Джерси» пять шайб, снова отлично сыграла в большинстве, дважды его реализовав, и не пропустила в меньшинстве, что является редкостью для «Лайтнинг». Но при этом «Дэвилз» получили огромное количество возможностей в атаке, нанеся почти в два раза больше бросков. Оборона сыграла не лучшим образом.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» снова проиграли «Тампе-Бэй», и теперь будут вынуждены догонять «Молний» на своем льду. Каждое следующее поражение ставит «Дэвилз» на грань вылета из плей-офф.

Во втором матче подряд не лучшим образом сыграл Кит Кинкэйд, и на этот раз он был заменен по ходу игры на Кори Шнайдера. Отметим также шайбу топ-проспекта «Дэвилз» Нико Хишера и в целом отличную игру атаки, но слабую реализацию моментов. В списке травмированных по-прежнему нападающий Маркус Йоханссон, но он вскоре может вернуться на лед.

«Нью-Джерси» много пропускают – и это главная проблема команды. При этом во втором поединке «Дэвилз» активно сыграли в чужой зоне. Если бы удалось реализовать все моменты, и получше сыграл вратарь, счет матча мог быть другим.

Прогноз

2,23Победа «Нью-Джерси» в матче

Несмотря на два поражений, в регулярном чемпионате «Нью-Джерси» обыграл «Тампу» трижды в трех играх. К тому же «Лайтнинг» на выезде играют не так мощно, как дома. Можно присмотреться к ставке на победу «Нью-Джерси» в матче с коэффициентом 2,23.

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