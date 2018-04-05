«Баффало» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 5 апреля

«Баффало»

В прошлом матче «Баффало» на выезде проиграл «Торонто» (2:5). Но в целом в последних четырех поединках «Сэйбрз» одержали две победы, что не так уж плохо для аутсайдера НХЛ.

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Сейчас «Баффало» идет на последнем месте в Восточной конференции. До предпоследней позиции, которую занимает как раз «Оттава», три очка. Так что «Сэйбрз», в случае победы, получат шанс подняться на ступеньку вверх. Однако в списке травмированных сразу шесть человек. Кроме нашего Виктора Антипина, получившего сотрясение мозга в игре с «Нэшвиллом» 1 апреля, это также вратари Робин Ленер и Линус Улльмарк, защитники Зак Богосян и Джейк Мкккэйб, а также нападающий Якоб Джозефсон.

«Баффало» — абсолютно худшая команда НХЛ по игре в атаке – всего 2,38 заброшенных шайб в среднем за игру. Но и оборона немногим лучше – в среднем 3,33 пропущенные шайбы и третья с конца позиция в Лиге. Чуть получше поставлена игра спецбригад, но их результаты также не входят даже в топ-20.

«Оттава»

В прошлом матче «Оттава» дома в результативном поединке уступила «Винипегу» (5:6). Это поражение стало для «Сенаторс» восьмым в последних десяти матчах.

«Оттава» занимает предпоследнее место в Восточной конференции опережая только «Баффало». Но в случае победы еще может попытаться опередить «Монреаль», от которого отстает на три очка. В списке травмированных защитник Крис Уайдмэн, нападающие Мариан Габорик и Марк Стоун.

Главная проблема «Оттавы» — это игра в обороне. В среднем «Сенаторс» пропускают 3,46 шайб за матч – это предпоследнее место в Лиге. В атаке дела лишь чуть лучше, и в целом ни по одному из основных показателей команда не входит даже в топ-20.

Прогноз

1,82Победа «Баффало» в матче

Соперники сыграли друг с другом три матча в текущем сезоне и дважды победу праздновали хоккеисты «Баффало». Также интересно, что две последние встречи команд завершились в овертаймах. Сейчас мы рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Баффало» в матче с коэффициентом 1,82.

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