«Коламбус» — «Чикаго». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 25 февраля

«Коламбус»

В прошлом матче «Коламбус» на выезде уступил «Филадельфии» (1:2). Это поражение стало четвертым в последних пяти матчах.

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«Коламбус» пока еще держится в зоне плей-офф Восточной конференции, занимая 8-е место с 65 очками в активе. В списке травмированных защитники Дин Кукан, Маркус Нутиваара и нападающий Ник Фолиньо. Российский нападающий Артемий Панарин набирает очки в трех матчах подряд, забросив две шайбы и отдав одну результативную передачу. Вратарь Сергей Бобровский проиграл два из последних трех сыгранных матчей.

«Коламбус» в своей игре делает акцент на оборону и вратарей, пропуская в среднем 2,75 шайбы за матч – это 11-е место в НХЛ. Но остальные показатели у «Блу Джекетс» практически худшие в Лиге.

«Чикаго»

В прошлом матче «Чикаго» в серии буллитов обыграл дома «Оттаву» (3:2), одержав вторую победу в трех последних матчах после затяжной серии поражений, которая практически лишила команду шансов на плей-офф.

«Чикаго» занимает последнее место в Центральном дивизионе, а от зоны плей-офф отстает на 12 очков. В списке травмированных вратарь Кори Кроуфорд и защитник Ян Рутта. Российский нападающий Артем Анисимов в трех последних матчах забросил две шайбы.

«Чикаго» также больше внимания уделяет игре в защите, пропуская в среднем 2,85 шайбы за матч – это 15-е место в НХЛ. В меньшинстве «Блэкхокс» показывают 82,7% надежности – это 7-е место в Лиге.

Прогноз

2,03ТМ 5,5

Первый матч завершился победой «Чикаго» на своем льду со счетом 5:1. Сейчас команды не показывают лучшей игры, а если учесть, что обе акцентируют внимание на обороне своих ворот, можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,03.

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