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    Возьмет ли «Нэшвилл» реванш у «Оттавы»?

    «Нэшвилл» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля

    НХЛ Нэшвилл Предаторз Оттава Сенаторз
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    Алексей Емелин
    Алексей Емелин
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля «Нэшвилл Предаторз» примет «Оттаву Сенаторс». Начало матча – 04:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Оттава».

    «Нэшвилл»

    В прошлом поединке «Нэшвилл» неожиданно проиграл дома «Детройту» (1:3), потерпев свое второе поражение подряд и второе в родных стенах.

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    Несмотря на два фиаско, «Нэшвилл» продолжает лидировать в Центральном дивизионе с 77 очками в активе. Столько же у главного конкурента «Предаторз» — «Виннипега». Список травмированных пуст. Российский защитник Алексей Емелин пропускал прошлую игру с «Детройтом», а до этого провел всего 10 минут в поединке с «Калгари».

    У «Нэшвилла» одна из наиболее надежных оборон в лиге. В среднем команда пропускает всего 2,54 шайбы за матч – это 3-й результат в НХЛ. Но и по остальным показателям «Предаторз» в числе лучших команд Лиги.

    «Оттава»

    В прошлом матче «Оттава» дома выиграла у «Рейнджерс» (6:3), одержав свою вторую домашнюю победу подряд, хотя до этого «Сенаторс» дважды проиграли на выезде.

    Ближайшие события

    На данный момент «Оттава» занимает 14-е место в Восточной конференции, отстает от зоны плей-офф на 13 очков и имеет призрачные шансы на постсезон. В лазарете защитник Крис Уайдмэн, нападающие Габриэль Дюмон и Бобби Райан. Форвард Александр Барроуз отбывает дисквалификацию.

    «Оттава» лишь по игре на вбрасываниях (51,7%) входит в топ-10 команд Лиги, но этот элемент сейчас не слишком влияет на результат. Зато по остальным компонентам «Сенаторс» показывают одни из худших результатов в Лиге – очень слабые спецбригады и оборона.

    Прогноз

    1,83Победа «Нэшвилла» в основное время

    Первый поединок завершился домашней победой «Оттавы» в овертайме (4:3), и сейчас «Сенаторс» идут на серии из двух побед. Но «Нэшвилл» дома вряд ли проиграет трижды подряд, так что советуем присмотреться к ставке на победу «Нэшвилла» в основное время с коэффициентом 1,83.

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