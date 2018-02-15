«Ванкувер» — «Флорида». В ожидании не слишком результативного матча

«Ванкувер»

В прошлом матче «Ванкувер» достаточно неожиданно разбил на выезде «Даллас» (6:0), прервав серию из четырех подряд поражений. Сейчас «Кэнакс» ждет несколько back-to-back матчей.

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На данный момент «Ванкувер» занимает предпоследнее 14-е место в Западной конференции, отстает от зоны плей-офф на 16 очков и уже вполне может концентрироваться на будущем сезоне. В списке травмированных защитник Кристофер Танев, нападающие Сэм Ганье, Брендан Гоунс, Маркус Гранлунд и Дерек Дорсетт. Российский форвард Николай Голдобин не выходил на лед НХЛ с 12 января.

Лишь по одному статистическому показателю «Ванкувер» находится ближе к топ-10 команд НХЛ. «Кэнакс» реализуют 21,2% большинства – это 12-е место в Лиге. По остальным показателям все очень грустно, но хуже всего дела обстоят с атакой – всего 2,62 заброшенные шайбы в среднем за игру.

«Флорида»

«Флорида» набрала неплохой ход, обыграв в прошлом матче на выезде «Эдмонтон» (7:5), одержав свою пятую победу в последних шести поединках. В ближайших четырех встречах «Пантерз» продолжат канадское выездное турне.

«Флорида» занимает 12-е место в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 7 очков, сохраняя шансы на постсезон. Список травмированных пуст. Российский форвард Евгений Дадонов в результативной игре с «Эдмонтоном» оформил свой второй в сезоне дубль, прервав четырехматчевую серию без шайб.

«Флорида» также не может похвастаться хорошей статистикой, но в последних матчах вполне неплохо выглядит атакующая линия «Пантерз» — 22 шайбы в шести поединках. В среднем по сезону команда забрасывает 2,87 шайбы за матч – это 17-е место в НХЛ. Но при этом пропускает тоже много – в среднем 3,19 шайбы за матч – это 26-й результат.

Прогноз

1,86ТМ 5,5

Первый поединок завершился победой «Флориды» дома со счетом 3:1. Обе команды выстрелили высокой результативностью в прошлых матчах, но это скорее исключение из правила. Судя по всему, в этот раз не стоит ждать сверх результативного поединка. Можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,86.

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