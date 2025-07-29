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    «Марсель» прищучит «летучих мышей»

    Марсель — Валенсия. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 29 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Валенсия»
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    Уго Дуро
    29 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Марсель» и «Валенсия». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Валенсия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 29 Июля 2025 года

    Валенсия

  • Валенсия
    •  Валенсия 21:45 Марсель

    Марсель

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы неплохо провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте в своем чемпионате.

    При этом «Марсель» на 19 очков отстал от чемпиона. Да и забивала команда в среднем чаще двух мячей за матч.

    Валенсия — Марсель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Марсельцы переиграли «Жирону» (2:0).

    До того команда не сумела одолеть «ОК Шарлеруа» (1:1). А вот поединок с «Эксельсиор Масслёйс» завершился яркой победой (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Марсель» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Марсельцы не проигрывают уже больше 3 месяцев. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

    Причем «Марсель» традиционно сложно противостоит «Валенсии». В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Марсельцы постараются вскрыть левантийские тылы.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Летучие мыши» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Валенсия» на 6 зачетных баллов отстала от первой восьмерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 54 мяча в 38 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела бледновато. «Летучие мыши» не сумели одолеть «Леганес» (0:0).

    До того команда потерпела поражение от «Кастельона» (1:2). А вот несколько ранее расписала паритет с «Бетисом» (1:1).

    При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Летучие мыши» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждала в 5 своих последних поединках.

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    При этом «Валенсия» забила всего 1 мяч в 2 летних контрольных матчах. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.

    Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Летучие мыши» намереваются побороться за путевку в еврокубки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Марсель» не проигрывает больше 3 месяцев

    • «Летучие мыши» не побеждали в 5 последних матчах

    • Марсельцы в 3 летних спаррингах пропустили всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Марсельцы намерены вернуться на победную тропу, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

    «Марсель» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Марселя» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Марсель — Валенсия?

    Матч Марсель — Валенсия состоится 29 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Марсель — Валенсия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Марсель — Валенсия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Марсель — Валенсия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Марсель — Валенсия?

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

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    Марсель — Валенсия: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 29.07.202521:45. «Марсель» прищучит «летучих мышей»
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