Марсель — Валенсия. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 29 июля 2025 года

29 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Марсель» и «Валенсия». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Валенсия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы неплохо провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 месте в своем чемпионате.

При этом «Марсель» на 19 очков отстал от чемпиона. Да и забивала команда в среднем чаще двух мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Марсельцы переиграли «Жирону» (2:0).

До того команда не сумела одолеть «ОК Шарлеруа» (1:1). А вот поединок с «Эксельсиор Масслёйс» завершился яркой победой (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Марсель» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Марсельцы не проигрывают уже больше 3 месяцев. Подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

Причем «Марсель» традиционно сложно противостоит «Валенсии». В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Марсельцы постараются вскрыть левантийские тылы.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» минувший сезон провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Валенсия» на 6 зачетных баллов отстала от первой восьмерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 54 мяча в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела бледновато. «Летучие мыши» не сумели одолеть «Леганес» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Кастельона» (1:2). А вот несколько ранее расписала паритет с «Бетисом» (1:1).

При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Летучие мыши» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждала в 5 своих последних поединках.

При этом «Валенсия» забила всего 1 мяч в 2 летних контрольных матчах. Да и вообще, в плане организации атак у команды имеются проблемы.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Летучие мыши» намереваются побороться за путевку в еврокубки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Статистика для ставок

«Марсель» не проигрывает больше 3 месяцев

«Летучие мыши» не побеждали в 5 последних матчах

Марсельцы в 3 летних спаррингах пропустили всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Марсельцы намерены вернуться на победную тропу, и явно максимально активно понесутся к воротам соперника.

«Марсель» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Марселя» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10