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    Дрита — Копенгаген: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 2.00

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    Магнус Маттссон
    29 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Дрита» и «Копенгаген». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дрита» — «Копенгаген», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 29 Июля 2025 года

    Дрита

  • Гнилане
    •  Дрита 21:00 Копенгаген

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •

    «Дрита»

    Турнирное положение: «Дрита» получила возможность сыграть в отбора Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Косова прошлого сезона.

    Команда стартовала в первом раунде квалификации главного континентального турнира, в котором была сильнее представителя Люксембурга «Дифферданжа».

    Дрита — Копенгаген: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в первой игре во 2-м круге отбора Лиги чемпионов клуб на выезде проиграл «Копенгагену» 0:2, поэтому в ответной ему нужно побеждать с разницей минимум в два гола.

    Ранее в ответном поединке первого раунда квалификации главного еврокубка коллектив также в чужих стенах одержал победу над вышеуказанным «Дифферданжем» (3:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, были официальными и контрольными, «Дрита» выиграл лишь четыре раза при трех ничьих и двух поражениях.

    Это обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе, доказанное в первом поединке.

    Арб Манай — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с тремя голами.

    «Копенгаген»

    Турнирное положение: «Копенгаген» получил возможность сыграть в отборе Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Дании.

    Команда по итогам двух туров нового розыгрыша датского чемпионата занимает первую позицию с шестью очками, опережая своего ближайшего преследователя «Раннерс» на два балла.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура Суперлиги Дании клуб на своем поле переиграл «Вайле» с результатом 2:0.

    Перед этим коллектив как раз сыграл против нынешнего соперника в первом поединке второго раунда отбора Лиги чемпионов, которого обыграл с аналогичным счетом.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Копенгаген» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

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    Такая форма говорит об отличных шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, особенно если учесть перевес над соперником в классе.

    Магнус Маттссон — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Дрита» не проиграла

    • в четырех из шести последних матчей «Дриты» забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей «Копенгагена» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Дриты» — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли и не пропустили. При этом в их четырех из шести последних выездных поединков забивал только один из соперников.

    Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Копенгагена».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дрита — Копенгаген?

    Матч Дрита — Копенгаген состоится 29 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дрита — Копенгаген?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Только одна команда забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дрита — Копенгаген?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Только одна команда забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дрита — Копенгаген?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дрита — Копенгаген?

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Дриты» — в 8.50.

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