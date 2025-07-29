Дрита — Копенгаген: прогноз на матч Лиги чемпионов и ставка за 2.00

29 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Дрита» и «Копенгаген». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дрита» — «Копенгаген», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дрита»

Турнирное положение: «Дрита» получила возможность сыграть в отбора Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Косова прошлого сезона.

Команда стартовала в первом раунде квалификации главного континентального турнира, в котором была сильнее представителя Люксембурга «Дифферданжа».

Последние матчи: в первой игре во 2-м круге отбора Лиги чемпионов клуб на выезде проиграл «Копенгагену» 0:2, поэтому в ответной ему нужно побеждать с разницей минимум в два гола.

Ранее в ответном поединке первого раунда квалификации главного еврокубка коллектив также в чужих стенах одержал победу над вышеуказанным «Дифферданжем» (3:2).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, были официальными и контрольными, «Дрита» выиграл лишь четыре раза при трех ничьих и двух поражениях.

Это обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе, доказанное в первом поединке.

Арб Манай — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с тремя голами.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» получил возможность сыграть в отборе Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу в первенстве Дании.

Команда по итогам двух туров нового розыгрыша датского чемпионата занимает первую позицию с шестью очками, опережая своего ближайшего преследователя «Раннерс» на два балла.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках второго тура Суперлиги Дании клуб на своем поле переиграл «Вайле» с результатом 2:0.

Перед этим коллектив как раз сыграл против нынешнего соперника в первом поединке второго раунда отбора Лиги чемпионов, которого обыграл с аналогичным счетом.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Копенгаген» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма говорит об отличных шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, особенно если учесть перевес над соперником в классе.

Магнус Маттссон — лучший бомбардир команды в отборе Лиги чемпионов с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Дрита» не проиграла

в четырех из шести последних матчей «Дриты» забивали обе команды

в шести из семи последних матчей «Копенгагена» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.70, победа «Дриты» — в 8.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли и не пропустили. При этом в их четырех из шести последних выездных поединков забивал только один из соперников.

Такой же сценарий был реализован и в двух из трех последних матчей хозяев.

Ставка: только одна команда забьет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Копенгагена».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10