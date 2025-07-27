Арсенал — Ньюкасл. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2025 года

Арсенал Лондон
Ньюкасл
«Арсенал»
Турнирное положение: Лондонцы прилично провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 строчке АПЛ.
При этом «Арсенал» на 10 очков отстал от чемпиона. Да и забивала команда в среднем реже двух мячей за матч.
Арсенал Лондон — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Лондонцы одолели «Милан» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Саутгемптону» (2:1). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Арсенал» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Лондонцы победили в 3 своих последних матчах. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.
Причем «Арсенал» традиционно неудачно противостоит «Ньюкаслу». В пяти последних очных поединках лондонцы победили 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Лондонцы постараются продлить свой победный сериал.
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Сороки» минувший сезон провели не столь удачно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Ньюкасл» на 5 зачетных баллов отстал от топ-3. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей в 38 матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Ньюкасл» был разгромлен «Селтиком» (0:4).
До того команда минимально уступила «Эвертону» (0:1). А вот несколько ранее она была бита «Арсеналом» (0:1).
При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сороки» нынче выглядят бледновато. Команда уступила в трех своих последних поединках.
При этом «Ньюкасл» разгромно уступил в своем пока единственном летнем спарринге. Да и не забивает команда уже 3 матча кряду.
Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Сороки» намереваются побороться за попадание в Лигу чемпионов.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В составе команды уж точно найдется кому забивать.
Статистика для ставок
- «Арсенал» победил в 3 своих последних поединках
- «Сороки» уступили в 3 последних матчах
- «Ньюкасл» не забивает уже 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.
- 2.55Краснодар — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.10Спартак — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: Лондонцы выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к воротам «сорок».
«Арсенал» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Ньюкасла» ошибается частенько.
Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.50