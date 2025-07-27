Арсенал — Ньюкасл. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2025 года

27 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» и «Ньюкасл». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: Лондонцы прилично провели минувший сезон. Команда финишировала на 2 строчке АПЛ.

При этом «Арсенал» на 10 очков отстал от чемпиона. Да и забивала команда в среднем реже двух мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Лондонцы одолели «Милан» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Саутгемптону» (2:1). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Арсенал» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Лондонцы победили в 3 своих последних матчах. А вот подбор игроков у команды по именам весьма качественный, да и летнее подкрепление имеется.

Причем «Арсенал» традиционно неудачно противостоит «Ньюкаслу». В пяти последних очных поединках лондонцы победили 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Лондонцы постараются продлить свой победный сериал.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» минувший сезон провели не столь удачно. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Ньюкасл» на 5 зачетных баллов отстал от топ-3. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей в 38 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Ньюкасл» был разгромлен «Селтиком» (0:4).

До того команда минимально уступила «Эвертону» (0:1). А вот несколько ранее она была бита «Арсеналом» (0:1).

При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сороки» нынче выглядят бледновато. Команда уступила в трех своих последних поединках.

При этом «Ньюкасл» разгромно уступил в своем пока единственном летнем спарринге. Да и не забивает команда уже 3 матча кряду.

Команда в нынешнее межсезонье существенно обновляется в кадровом плане. «Сороки» намереваются побороться за попадание в Лигу чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. В составе команды уж точно найдется кому забивать.

Статистика для ставок

«Арсенал» победил в 3 своих последних поединках

«Сороки» уступили в 3 последних матчах

«Ньюкасл» не забивает уже 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: Лондонцы выглядят монолитнее соперника, и явно сразу активно понесутся к воротам «сорок».

«Арсенал» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и оборона «Ньюкасла» ошибается частенько.

Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50